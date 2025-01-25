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    39間宮廟 桃園市府發3萬個福袋

    桃園市長張善政向勞動局同仁辭歲、發放福袋後合影。 （記者謝武雄攝）

    桃園市長張善政向勞動局同仁辭歲、發放福袋後合影。 （記者謝武雄攝）

    2025/01/25 05:30

    〔記者謝武雄／桃園報導〕迎接金蛇年春節，桃園市長張善政從初一到初九將走訪卅九間宮廟參香、發福袋，市府這次福袋設計採用象徵好運與財富的「好運來」金元寶造型，並加入「可滾動」硬幣，象徵轉來好運、錢財滾滾而來，福袋內附展示架，方便民眾擺放於財位、書桌或辦公桌，作為新春開運的納福小物

    張善政初一上午八點從中壢慈惠堂出發展開走春行程，走訪中壢、桃園、龜山、蘆竹等地區九間宮廟；初二前往桃園、八德、大溪、龍潭、平鎮等地九間宮廟；初三為沿海地區八間宮廟；初四楊梅、新屋四間宮廟，初五桃園大樹林天后宮等六間宮廟，另配合初九「天公生」走訪三間天公廟，總共卅九間宮廟，預計發放三萬個福袋。

    副市長蘇俊賓、王明鉅從廿六日小年夜至二月十一日，也有桃園區蓮華寺等卅七間廟宇走春行程；張善政等三人的走春詳細行程，公布於桃園民政好厝邊、桃園事臉書粉絲專頁，有意領取福袋的民眾可以上網查詢。

    另，昨天是過年前的最後一個上班日，市長張善政上午率府級首長，先於市府大廳向洽公民眾拜早年、發福袋，隨後至各局處辭歲，祝福同仁新年快樂。

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