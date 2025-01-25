表演、市集 桃園客家局2/1起推新春活動

2025/01/25 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕桃園市政府客家事務局聯合轄管七大館舍推出金蛇年新春活動，二月一、二日在客家文化館假日廣場舉辦「蛇舞迎新春，客庄過好年」，安排樂天女孩與音樂等賀年表演、新春市集與滿額集章抽獎，邀請民眾感受濃濃的春節氣氛，同時體驗客家文化魅力。

客家局規劃二月一日由舞獅鼓陣開場，二日為樂天女孩熱鬧蹦跳，並邀請入圍金曲獎的兩公婆樂團、歌手葉鈺渟等帶來音樂表演，現場設置新春市集，提供多樣特色商品與小吃，消費滿五十元集一個章，集滿五個章，可參加扭蛋抽福袋，限量二百個，還有串連客文館園區的集章活動，集滿五個章就能兌換限量八百份開運紅包袋，可抽家電、年節禮盒等好禮。

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一月廿九日到二月二日，台灣客家茶文化館下午兩點舉辦絹印手作體驗；一月卅一日至二月一日來桃園北區客家會館走春打卡，送限量版發財金；一八九五乙未保台紀念公園二月一日下午兩點舉辦客家纏花手作體驗。

二月一、二日上午九點至下午五點到龍潭鍾肇政文學生活園區、新屋永安海螺文化體驗園區按讚留言、打卡就送限量小禮，下午一點半在崙坪文化地景園區舉辦手作「草味糖葫蘆」、「彩繪燈籠」體驗，詳情可上客家局臉書（https：//www.facebook.com/tychakka）查詢。

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