桃園捷運長庚線可行性研究 上網招標

桃園捷運長庚線路網

2025/01/25 05:30

路線自桃園萬壽路 終點銜接機捷長庚醫院站 完工後可串聯雙北路網

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園捷運路網「三心六線」建設進行中，市府將「桃園長庚線」列為第二階段優先推動路線，由捷運工程局規劃委託專業顧問公司，辦理「桃園長庚線暨周邊土地整合發展委託可行性研究服務工作」，昨上網招標。

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政院核定後 才會進入綜合規劃

據了解，長庚線早在二○二一年就有初步規劃案，起自桃園區萬壽路二段，行經龜山區長壽路及忠義路，終點銜接桃園機場捷運A8長庚醫院站，長度約十三公里，等到可行性研究報告定案後，報中央審核，行政院核定後才會進入綜合規劃及環評階段。

銜接新北林口 滿足就醫、通勤

捷工局長劉慶豐表示，桃園鬧區與龜山區林口長庚醫院地區因林口台地相隔，長庚線為第二階段捷運路網優先推動路線，完工通車後，可強化兩地連結，銜接新北市林口地區，並串聯雙北捷運路網，滿足民眾至就醫、通勤的需求，與未來新北林口長庚輕軌串聯，促進沿線土地開發活化及產業發展，實現北台捷運生活圈。

採輕軌模式 原則以平面為主

捷運工程局副總工程司魏光譽說，長庚線採輕軌模式，原則以平面為主，但市區部分會採高架，目前評估起站設在三民運動公園或台鐵桃園站，若設在三民運動公園，可與捷運青線共構，共用維修機場，成本較低，缺點是距離市區較遠；若設在台鐵桃園站，可方便民眾轉乘，但還需考量共構情況，經費也會驟增，這些都會列入可行性研究時審慎評估。

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