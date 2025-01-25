為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園捷運長庚線可行性研究 上網招標

    桃園捷運長庚線路網

    桃園捷運長庚線路網

    2025/01/25 05:30

    路線自桃園萬壽路 終點銜接機捷長庚醫院站 完工後可串聯雙北路網

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園捷運路網「三心六線」建設進行中，市府將「桃園長庚線」列為第二階段優先推動路線，由捷運工程局規劃委託專業顧問公司，辦理「桃園長庚線暨周邊土地整合發展委託可行性研究服務工作」，昨上網招標。

    政院核定後 才會進入綜合規劃

    據了解，長庚線早在二○二一年就有初步規劃案，起自桃園區萬壽路二段，行經龜山區長壽路及忠義路，終點銜接桃園機場捷運A8長庚醫院站，長度約十三公里，等到可行性研究報告定案後，報中央審核，行政院核定後才會進入綜合規劃及環評階段。

    銜接新北林口 滿足就醫、通勤

    捷工局長劉慶豐表示，桃園鬧區與龜山區林口長庚醫院地區因林口台地相隔，長庚線為第二階段捷運路網優先推動路線，完工通車後，可強化兩地連結，銜接新北市林口地區，並串聯雙北捷運路網，滿足民眾至就醫、通勤的需求，與未來新北林口長庚輕軌串聯，促進沿線土地開發活化及產業發展，實現北台捷運生活圈。

    採輕軌模式 原則以平面為主

    捷運工程局副總工程司魏光譽說，長庚線採輕軌模式，原則以平面為主，但市區部分會採高架，目前評估起站設在三民運動公園或台鐵桃園站，若設在三民運動公園，可與捷運青線共構，共用維修機場，成本較低，缺點是距離市區較遠；若設在台鐵桃園站，可方便民眾轉乘，但還需考量共構情況，經費也會驟增，這些都會列入可行性研究時審慎評估。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播