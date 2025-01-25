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    屏菸菸廠路人行環境改善 年後動工

    解決屏菸人車爭道問題，菸廠路將打造人行道。（記者羅欣貞攝）

    解決屏菸人車爭道問題，菸廠路將打造人行道。（記者羅欣貞攝）

    2025/01/25 05:30

    〔記者羅欣貞／屏東報導〕工業遺址打造的屏菸一九三六文化基地二○二二年開幕以來受到歡迎，曾單日破萬人次，目前每週平均至少有兩千至三千人次遊客，因入口的菸廠路僅設車道，人潮多時常有人車爭道問題，縣府計畫展開人行道改造工程，但鄰近住戶擔心停車不方便，目前仍積極溝通中，預計過年後動工。

    屏菸充滿文青風吸引各縣市遊客，但搭乘遊覽車的遊客從演藝廳前方下車後，需行經長一百多公尺的菸廠路前往屏菸，因寬十八公尺的菸廠路左右兩側設有分隔島，隔出快車、慢車道，缺乏人行專用道，遊客常需閃避車輛十分不便；屏縣府文化處表示，三年前即計畫打造人行道，爭取營建署補助一千多萬元經費，並與附近居民協商後，預定今年農曆春節後動工。

    文化處說明，改造工程將慢車道改為人行道，現有的快車道將分為快慢車道，目前的分隔道與椰子樹將拆除，改種熱帶植物與相關意象分隔島，兩側人行道各寬一．七公尺，慢車道則各寬兩公尺、快車道寬三．五公尺，工期約四個月。

    部分居民說，設計應考慮到對住戶停車的問題；屏東市瑞光里長盧逸洋表示，可能有二十五戶住家停車受到影響，盼縣府有配套措施。

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