立院大砍總預算 屏縣府：衝擊施政

2025/01/25 05:30

〔記者羅欣貞／屏東報導〕立法院大幅刪減、凍結今年度中央政府總預算，行政院長卓榮泰宣布「凍結地方補助五十％」年後重新核定；屏縣府昨天表示，將衝擊屏東施政。

行政院凍結地方補助50％

屏東縣政府財稅局表示，卓榮泰二十三日宣布因總預算案遭砍，對地方政府各項不直接牽涉弱勢的福利政策，純補助項目均凍結五十％；屏東縣今年度計畫型補助收入編列一百九十五．一六億元，扣除縣府編列的十六．一億元，剩下的一百七十九．六億元凍結五十％，就是八十九．五三億元，佔全縣總歲出五百八十一．七一億元的十五．三九％，將嚴重衝擊縣府各項施政。

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財稅局表示，屏東縣財源向來並不充裕，今年度自有財源占歲出比率僅有三十二．八六％，極仰賴向中央爭取的各類補助款，近年縣府積極投入教育發展和長照服務，獲得最多計畫型補助的單位包括教育處四十九．七億元、長照處四十二．三億元，凍結預算造成的打擊恐難以評估。

此外，雖然年度才剛開始，各項延續性計畫早已按照原編列預算持續執行，重要工程和交通建設不宜耽擱，就算縣府審慎運用剩餘預算，若無法籌措足夠財源，多項業務將難以執行。

財稅局認為，在中央政府自身難保的情況下，地方財政也將無以為繼，最終受影響的還是地方民眾，希望本次預算案後續處理能將衝擊降到最低，避免造成不公。

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