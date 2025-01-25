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    屏東玉皇宮獸神遊行 宛如嘉年華

    今年是蛇年，由獸神的蛇帶隊遊行。（記者葉永騫攝）

    今年是蛇年，由獸神的蛇帶隊遊行。（記者葉永騫攝）

    2025/01/25 05:30

    神明遶境時 恐龍、螳螂等123種獸靈雕像隨行 南台灣別具特色廟會

    記者葉永騫／專題報導

    屏東市玉皇宮祭祀儒道釋三教神祇，每年舉辦神明遶境活動時，都會安排獸神隨行，總共有企鵝、恐龍、螳螂等一百二十三種動物及昆蟲造型，神轎與獸神隊伍浩浩蕩蕩穿梭在市區街道，宛如一場宗教嘉年華會，成為南台灣別具特色的廟會活動，玉皇宮表示，眾生皆有佛性，藉由獸神遶境教化人心，表達對每一個生命的尊重，鼓勵民眾行善做好事。

    祭祀神祇672尊 全台最多

    玉皇宮副主委林端清表示，全國各地的玉皇宮皆主祀玉皇大帝，屏東市玉皇宮則祭祀儒道釋三教神祇，共六百七十二尊，從三皇五帝到孔子、五聖、佛祖等都列祀其中，堪稱全台最多。

    屏東市玉皇宮不但供奉神像多，還花了十年時間，打造一百二十三尊各種動物及昆蟲造型的獸靈雕像，包括老虎、企鵝、螳螂等，每一尊都十分醒目高大，每年玉皇宮舉辦廟會或重大慶典時，獸神都會出動陪同神明參與遶境，彷彿是一場動物大遊行，格外吸睛。

    遶境活動 彷彿動物大遊行

    林端清說，佛陀前世曾為大象、鹿、猴、昆蟲等化身，佛家所說的「四生」包括卵生、濕生、化生及胎生，卵生及胎生為眾生所熟悉，濕生指的是從濕潤處由濕氣生出，如蟋蟀、飛蛾、蚊蟲等，化生則包含地獄眾生或蠶蛻等，為呈現萬物萬形，廟方投資近千萬元，完成一百二十三種獸神雕像，平時陳列在廟內，如同一座大型的動物及昆蟲模型博物館。

    屏東縣宗教民俗文化協會長李乾元指出，道教祭祀的神明以人為主，少有動物神明，玉皇宮將靈界萬物納入，打造眾多獸神，透過遶境活動，吸引眾人目光，引起討論，成功表達廟方所要傳遞的宗教理念。

    傳達尊重生命觀念 增歡樂氣氛

    屏東市許姓民眾則認為，玉皇宮獸神遶境活動很有特色，因有別於傳統神轎遊行，引發不少話題，尤其現在養寵物的人很多，獸神提供信徒更多想像力，並尊重各種生命。

    林端清認為，獸神也和神明一樣都能護佑眾生，因參與遶境遊行吸睛度超高，可趁著此機會傳達尊重萬物生命及眾生平等的觀念，除了教化人心，也增加了遶境活動的歡樂氣氛，讓傳統廟會更有意義。

    恐龍是最受注目的獸神。（記者葉永騫攝）

    恐龍是最受注目的獸神。（記者葉永騫攝）

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