台東市中央市場商圈 明起交管3天

台東市中央市場採買年貨民眾漸增，市長陳銘風昨天向攤商拜年。（記者黃明堂攝）

2025/01/25 05:30

將湧採買年貨人、車潮 26到28日周遭道路 汽車禁入

〔記者黃明堂／台東報導〕農曆春節將至，台東市中央市場商圈將湧入大量人潮採購年貨，台東警分局已規劃廿六到廿八日三天封閉周遭道路進行交通管制，汽車禁入，機車可進入停放；另外，台東縣府於連假期間開放停車場，供民眾免費停放。

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縣府連假期間停車場 免費停放

台東縣府與縣議會、市公所昨天共同在中央市場進行賀年活動，議長吳秀華與市長陳銘風偕縣府官員一同在市場內及周遭向攤商拜年及發送紅包，縣長饒慶鈴則在府內向同仁贈蛇年紅包袋，向大家祝賀「新年快樂」。

台東警察分局將於廿六日上午六點到廿八日晚間六點，於台東市中央市場周邊與鄰近中山路、正氣路及光明路等各路段實施道路管制，雙邊禁止小型車以上停車及進入，但機車可進入依序停放，為因應家樂福、全聯大賣場購物人潮，中山路二九六巷（中山路至五權街）也實施交通管制，允許車輛由五權街及博愛路方向駛入並往中山路駛離，但禁止小型車以上車輛由中山路轉入中山路二九六巷，避免引起交通壅塞。

農曆春節連假期間台東市區交通需求激增，縣政府維持交通秩序及停車順暢，從今天起至連假結束的上班日，每天上午七點到晚間十點，將開放第一停車場（縣政府後方停車場）及第二停車場（縣長公館旁停車場），提供總計汽車八十格及機車兩百五十格免費停車，讓民眾便捷停放車輛，減少道路停車負擔。民眾可由博愛路亖六二巷與五權路交叉口進入縣府後方停車場，遵循交通標誌指引，減少尋找停車位的時間，提升交通便利性。

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