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    首頁　>　生活

    東彰全線通車 花壇到二水僅30分鐘

    2025/01/25 05:30

    〔記者張聰秋／彰化報導〕從彰化縣花壇鄉到二水鄉、南北走向的彰化縣東彰道路（簡稱東彰），全長共二八．二公里，經過多年來分段施工，最後一段從花壇鄉台七四甲線至大村鄉中正東路約三．七公里，昨天下午四點正式通車，宣告這條沿八卦山脈東側的「東縱」道路全線貫通。

    最後3.7公里開通 往返中雲投更便利

    東彰是彰化縣繼台一線中山路、縣道一三七線山腳路後，第三條南北向主要道路，總經費八十八億元，由中央補助興建，起點自花壇鄉彰化東外環路與東彰北路一段路口（台七四甲線9K+960），終點至二水鄉東彰南路一段與民生路口（縣道一四一）。

    二○一四年，前彰化縣長魏明谷在競選時提出東彰道路計畫，分三階段推動。中段率先通車，南延段於今年一月十二日啟用，而北延段分兩階段，一月十八日先開通大村至員林路段，昨天則完成大村至花壇段。

    東彰全線通車後，串聯台七四甲線（東外環）、台七六線（東西向快速道路漢寶草屯線）及省道台三線，北接國道三號快官交流道，南接國道三號中興、南雲及未來的林內交流道，達成「三○分鐘生活圈」的目標，讓往返台中、雲林、南投更便利。

    縣府昨在花壇舉辦通車典禮，舞龍舞獅熱鬧登場。縣長王惠美表示，未來花壇從台七四甲線可直達二水地區，原需七十五分鐘的車程，如今縮短至三十分鐘，讓交通更順暢。

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