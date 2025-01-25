鹿港「飛蛇在天」 4燈區打卡熱點

鹿港公會堂廣場有「金蛇賜福」花燈，吸引民眾打卡。（記者劉曉欣攝）

2025/01/25 05:30

人和橋上蛇燈吐信超逼真 文武廟、公會堂與桂花巷藝術村也可賞燈

〔記者劉曉欣、陳冠備／彰化報導〕每逢春節連假期間，彰化縣的鹿港鎮經常湧入大批人潮，整個鹿港街頭都是人擠人。由於今年是蛇年，鹿港通往頂番婆聚落的人和橋上，就可以看到「飛蛇在天」，蛇燈還有吐信，非常逼真；鹿港公會堂廣場則有「金蛇賜福」坐鎮，讓鹿港充滿蛇年的年味！

請繼續往下閱讀...

「金蛇賜福」花燈 添蛇年年味

鹿港鎮公所文化所所長王廷揚表示，鎮公所今年共有四個春節燈區，分別為文武廟、公會堂、桂花巷藝術村與頂番婆聚落，由於頂番婆聚落的空地有限，花燈主要擺放在跨越洋仔厝溪的人和橋兩側，生肖花燈則運用洋仔厝溪枯水期，搭蓋展示台擺放，今年因為工程關係，不再另搭展示台，因而設計出「飛蛇在天」。

除夕夜延長點燈到晚上12點

王廷揚指出，「飛蛇在天」懸掛在頂番婆聚落交通最繁忙的人和橋上，而鹿港公會堂廣場則有「金蛇賜福」的生肖花燈，有個吉祥的福袋陪伴金蛇，也成為遊客打卡的熱點。鹿港春節花燈的亮燈期間為即日起到三月二日，每晚五點到晚間十點半，除夕當晚延長點燈到晚上十二點。

參山處6遊客中心 送蛇錢幣

另外，為迎接農曆新年，交通部觀光署參山國家風景區管理處，將於一月廿九日﹙初一﹚到二月二日（初五）在彰化、苗栗、台中及南投等等六個遊客中心，推出趣味的手作DIY體驗，現場同時發送「蛇盤富貴」錢幣賀卡。參山處表示，蛇錢幣每天限量發送五十份，想搶好運要趁早。

參山處表示，獅山、南庄、梨山、谷關、八卦山脈生態及松柏嶺等六個遊客中心全年無休服務旅客，不管是逛竹竹苗的老街、古道，還是去台中梨山谷關泡湯賞景，或是到彰化八卦山二水自行車道騎遊、南投松柏嶺品茗等，都是今年過年最佳走春好去處。

彰化縣鹿港鎮頂番婆人和橋上出現「飛蛇在天」花燈，還有吐信，非常逼真。（記者劉曉欣攝）

鹿港鎮在頂番婆人和橋上打造「飛蛇在天」花燈。（鹿港鎮公所提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法