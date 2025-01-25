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    日月潭版「秋紅谷」 水社滯洪池甩污名變美

    日月潭水社中興停車場旁滯洪池，經移除布袋蓮及種植落羽松美化後，展現如「秋紅谷」般的美景。 （記者劉濱銓攝）

    日月潭水社中興停車場旁滯洪池，經移除布袋蓮及種植落羽松美化後，展現如「秋紅谷」般的美景。 （記者劉濱銓攝）

    2025/01/25 05:30

    整頓水池 廣植落羽松 打造成精緻後花園 27日開放

    〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭環湖自行車道是遊客必訪景點，但在熱鬧的水社路段，緊鄰中興停車場有一處雨水滯洪池，因長年蓄積道路排水，以致長滿布袋蓮，環境髒亂相當殺風景，日月潭風景區管理處近期整頓水池，不僅清除大片布袋蓮，還廣植落羽松，打造成精緻後花園，一月廿七日開放使用，遊客在春節期間即可體驗日月潭版的「秋紅谷」美景。

    建置環狀步道 進行綠美化

    日管處指出，中興停車場是水社地區最大停車空間，同時也是環潭自行車道水社路段重要的停憩點，停車旁有座雨水滯洪池，附近道路的排水都會在此匯集，但因排水長期蓄積在此，導致水池堆積淤泥，並長滿布袋蓮，環境髒亂影響當地遊憩景觀。

    為了美化環境，去年展開水池整頓，不僅清疏淤泥，移除大量布袋蓮，讓水池可重見天日外，也以砌石工法固定周邊土坡，並建置環狀步道，廣植落羽松進行綠美化等，一甩髒亂污名。

    日管處說，近期工程完成，終於將髒亂點打造成精緻後花園，預計一月廿七日小年夜就會拆除圍籬並對外開放，春節期間可望讓往來的單車遊客，以及周邊飯店住客，都能體驗這處宛如「秋紅谷」的休憩景點。

    池畔設照明 營造浪漫氛圍

    另外，春節過後，水池將會種植水生植物淨化水質，避免布袋蓮又滋生蔓延，池畔步道也會規劃照明設備，搭配水池、落羽松營造浪漫氛圍，提供水社地區夜晚遊憩新選擇，讓在地民眾、外來遊客夜晚都能到水池花園散步。

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