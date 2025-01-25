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    首頁　>　生活

    中國踩線團 陸委會：「觀光小兩會」先討論

    2025/01/25 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國文旅部日前宣布，近期將恢復福建、上海民眾來台團體遊。中國國台辦發言人陳斌華昨日證實，上海踩線團已向台灣提出申請。對此，陸委會回應，有關踩線團來台等事宜，仍宜經觀光「小兩會」討論再進行。

    關於上海、福建旅遊踩線團向台灣提交申請一事，陳斌華稱「確有此事」，樂見福建、上海踩線團向台灣有關方面提出考察要求，希望兩地旅遊業者赴台考察順利成行，為恢復兩地居民赴台團隊遊打下良好基礎。

    台旅會近日聯繫中方海旅會

    陳斌華宣稱，自文旅部宣布恢復福建、上海居民赴台團隊遊後，兩岸旅遊業界積極溝通對接，對恢復擴大兩岸旅遊交流「熱情高漲」。

    陸委會昨天強調，行穩才能致遠，中客來台旅遊中斷多年，為確保後續旅遊交流健康有序，有關踩線團來台等事宜，仍宜經觀光「小兩會」討論再進行。台旅會將在近日聯繫中方海旅會，建議就雙方關切事項進行溝通。

    陸委會發言人梁文傑日前指出，兩岸觀光中斷好幾年，組團社、接待社名單都有一些變動，需要進行確認，也要討論未來可能的路線及分配。我方建議觀光「小兩會」展開溝通。

    梁文傑說，踩線團以「專業人士交流」名義申請，對岸的旅行業者組團來台，由台灣的旅行業者、觀光協會、旅遊協會等接待參訪，讓對岸業者知道台灣哪些好玩的地方，未來若開放觀光，可列入行程。

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