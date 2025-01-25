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    有機友善耕作面積 突破2萬公頃

    我國有機耕作面積首度突破2萬公頃。（資料照）

    我國有機耕作面積首度突破2萬公頃。（資料照）

    2025/01/25 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕隨「有機農業促進法」於二○一九年五月施行後，我國有機友善耕作面積再創新高，農糧署統計，截至去年底，我國有機耕作面積首度突破二萬公頃、達二萬三○四公頃，合計友善耕作面積達二萬七○一二公頃，占國內耕地面積三．四七％，在亞洲國家名列前茅。

    有機友善農業不僅有益土地生態，更能吃得安心，不少民眾買菜買水果，都是有機友善優先，學校營養午餐、軍隊也鼓勵使用有機友善食材。農糧署表示，一一三學年度平均每週使用有機友善蔬果量達四九五公噸，農民團體供應國軍副食去年使用有機蔬菜量達一六八九噸，占採購比例十四．五％，也協助設置有機及友善農民市集十八處，以及在零售通路設置有機農產品專櫃二四三處，也辦理相關食農教育，推廣有機友善理念。

    農糧署也提供維護生態保育獎勵與有機農業生產補貼，有機轉型期驗證土地可申請六至八萬元、最長三年的獎勵補助，有機驗證土地及友善環境耕作得申請維護生態保育獎勵，每年每公頃三萬元；為讓有機農業有群聚效果，也和地方共同開發設置有機農業促進區，台中、台東、宜蘭等已有五處共二六四公頃，也協助有機集團栽培區建設基礎公共設施等，達一七○五公頃。

    農糧署表示，我國和紐、澳、日、美、加、印度、巴拉圭、英國共八國簽署有機同等性協議，可互認有機認證，我國去年有機食品出口量達到一六一公噸，創新高紀錄。

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