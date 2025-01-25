百億經費後盾 國家支持青年海外築夢

賴清德總統（左四）出席「夢，你來做；台，國家來搭」青年百億海外圓夢基金計畫啟動記者會。（記者周敏鴻攝）

2025/01/25 05:30

〔記者周敏鴻／桃園報導〕教育部青年發展署推動「夢，你來做；台，國家來搭」青年百億海外圓夢基金計畫，分四年編列百億元規模經費，賴清德總統昨到龍華科技大學主持啟動記者會強調，「有夢最美，希望相隨」，青年的人生獎牌應由自己定義，有夢才能成就偉大，夢想可以成就個人，也能讓社會與國家更好。

青年百億海外圓夢基金計畫分為築夢工場組、海外翱翔組，即起開放十五到卅歲青年申請。築夢工場組由青年自主提案，以拓展國際鏈結交流、青年帶動百工百業創新成長等主題，規劃兩週到一年的企劃書，每案最高補助兩百萬元、預計兩百個名額；海外翱翔組有國際組織見習、青年行動與服務等類別，每案最高補助一百五十萬元、共六一○個名額。

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賴清德昨由行政院副院長鄭麗君及教育、農業、環境等部會首長陪同出席，賴表示，這項國家級的計畫是教育的一環，由各部會提出內容、共同推動，「過去社會支持你，現在由國家來支持你」，政府希望民眾透過教育改善生活、提升專業技能的同時，也設法讓民眾不因原生家庭經濟的好壞而影響受教機會，這是國家的責任。

賴清德提及，台灣也會將邦交國的孩子，當作自己的孩子，未來將提出名額讓邦交國孩子提計畫或參加台灣政府計畫，來台灣追逐本身的夢想，同時增強台灣跟邦交國關係，因為「我們都是一家人」。

由於今年度中央政府總預算案遭立法院大幅刪除、凍結，外界憂心計畫卡關，教育部次長葉丙成說，計畫約有百分之一的預算被凍結，整體不會有太大影響。

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