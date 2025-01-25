官我什麼事》鐵道局長楊正君：軌道運輸 全台4個90分鐘生活圈

鐵道局局長楊正君接受本報專訪，指出高鐵南延是完成環島「4個90分鐘一日生活圈」的一環。（記者陳品妤攝）

2025/01/25 05:30

〔記者吳亮儀／台北報導〕為什麼高鐵要往南延伸屏東？鐵道局局長楊正君表示，政府有願景，除了南延屏東這條延伸的路線，再加上花東鐵路完全雙軌化後，讓軌道運輸在「台灣西部走廊九十分鐘」，拓展到全台灣「四個九十分鐘」，讓環島有四個一日生活圈。

楊正君接受本報「官我什麼事」節目專訪表示，台灣高鐵從二○○七年通車到現在十八年了，目前已經在改善花東鐵路的全面雙軌化，未來要擴展到環島四個九十分鐘一日生活圈，也就是台北到花蓮、花蓮到台東、台東到左營、左營到台北都是九十分鐘，而南延案正是「台東到左營」前哨戰。

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楊正君指出，目前台灣的環島鐵路網，南迴跟北迴都必須從西部轉到東部，南迴跟北迴這兩段，是要打開四個九十分鐘一日生活圈非常重要的一個軌道建設。

為什麼九十分鐘這個時間這麼重要？楊正君表示，它是「一日生活圈」非常重要的指標，因為單趟旅程是九十分鐘，來回等於三個小時，「你一天的行程裡還有半天以上的時間可以完成會議，或者是洽公、訪談，或者是參加一個活動」，這也是當年推動高鐵建設一開始提出來的概念，就是西部走廊一日生活圈。

高鐵南延大量潛盾工法 影響高雄幹道有限

高鐵南延案採「高雄案」，除了建設金額較高外，建設期間對沿線高雄市區居民可能造成不便最被詬病；楊正君表示，這次會採大量「潛盾工法」，評估影響市區道路大概只剩下三條主要幹道包括站東路、站西路及復興路，原本大家最關切的，也就是站區裡面核心區的中華路跟民族路，有非常高的機會不受到影響。

楊正君指出，按照規劃作業，動工執行之前必須要完成綜合規劃跟環境影響評估，目前訂定的時間是二○二六年上半年完成綜合規劃，二○二七年年底完成環境影響的二階段評估，預計在二○二八年上半年整個計畫報行政院核定之後，進入動工執行，工程期程預估十一年。

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