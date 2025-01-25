嘉縣太空教育館 初一至初三辦科學闖關

蓋婭莊園舉辦小王子主題展覽，1月25日至2月28日雲嘉南居民免費入園。（記者王善嬿攝）

2025/01/25 05:30

〔記者王善嬿／嘉義報導〕農曆春節期間，嘉義縣太空教育館將於元月廿九至卅日（初一至初三）舉辦科學闖關活動，設置特展、遊戲區、科學DIY等多樣體驗；大埔美精密機械園區觀光工廠規劃豐富春節活動，其中，蓋婭莊園推出《小王子》主題展覽，元月廿五至二月廿八日開放雲嘉南居民及十二歲以下兒童免費入園。

嘉縣科學教育中心表示，太空教育館以蛇年為主題規劃一系列活動，如「蛇連忘返遊戲區」、「蛇麼都不奇怪科學DIY」、「刁蟲小計」特展，讓孩子透過手作過程認識科學。

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台灣科學教育館也將「數位互動艙」移至太空教育館開放民眾體驗，以「勇闖一波冒險島」為主題，將「波」的知識融入數位遊戲中，元月廿九日到二月八日限時登場。

大埔美精密機械園區觀光工廠，包括佐登妮絲城堡、丸聚星球、卡羅爾銅管樂器觀光工廠、老楊方城市、蓋婭莊園等，歡欣迎接春節。

蓋婭莊園小王子展 雲嘉南居民免費

佐登妮絲城堡元月廿九日至二月二日佐美喵家族限時回歸，還有扭蛋車、醒獅團表演、財神爺送發財金等活動；老楊方城市精緻壁畫適合打卡，新年還有滿額抽獎。

蓋婭莊園元月廿五日至二月廿八日舉辦「雲嘉南走春來嘉」活動，雲嘉南居民及十二歲以下兒童免費入園，規劃《小王子》主題展覽、天降紅包、市集擲筊等活動，歡迎大小朋友走春拿好禮。

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