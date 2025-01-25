嘉164縣道改善完工 開放通行

嘉義縣道一六四線道民雄陸橋至民雄交流道路段，經施工改善人行道鋪面、電纜地下化等提升行人安全與市容美觀。（記者王善嬿攝）

2025/01/25 05:30

民雄陸橋至國一民雄交流道路段 原路面破損、下陷 縣府斥資1.1億施工

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣道一六四線民雄陸橋至國道一號民雄交流道路段，因交通運量大，導致路面破損、下陷或人行道鋪面老舊等，縣府斥資一億一四六九萬三千元辦理「人本路廊整合計畫」強化路基、轉彎路口更改路型設計等，目前工程大致完成，農曆春節將至，昨起開放通行，讓用路人更便利安全。

請繼續往下閱讀...

民雄鄉長盼重新命名打貓大道

縣長翁章梁、縣府建設處長郭良江、民雄鄉長林于玲等人昨實勘改善後情形。林于玲說，該段道路現稱為「民新路」，為加強民眾記憶，增進在地連結，公所將請縣議員提案，希望重新命名為「打貓大道」；翁章梁回應說，後續可再研議。

縣道一六四線民雄陸橋到民雄交流道長度雖僅九一○公尺，卻是交通要道，因大型車進出頻繁，路基承載力不佳，既有人行道鋪面老舊且不符合無障礙法規，綠帶空間生長狀況不佳，路面破損嚴重，整體景觀凌亂。

四型瀝青混凝土鋪設 增加強度

郭良江說，縣府向內政部國土管理署爭取補助，加上自籌款，共斥資一億一四六九萬三千元辦理「人本路廊整合計畫」加以改善。採新工法也是嘉縣首次使用改質四型瀝青混凝土鋪設道路，增加強度，並首次使用冷拌再生瀝青混凝土作為基底層，解決瀝青刨除料去化問題，減少對環境的衝擊。

工程重點包括，路基改善，增加危險路口轉彎空間；道路原設計兩線快車道、一線機慢車道，因調查評估此路段機車較少，調整為兩線快車道、一線混合車道，路邊劃設汽車、機車停車格，改善汽車違停與機慢車衝突情形；人行道串聯、人本環境建置，並將電纜地下化、調整變電箱位置，改善景觀。

郭良江說，縣道一六四線施工過程中，常造成交通阻塞，趕在春節前開放通行，後續會陸續完善道路標線和綠帶種植等，預計三月正式完成。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法