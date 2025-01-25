台大雲林分院 升級準醫學中心

台大醫院雲林分院由區域醫院升級為準醫學中心。 （記者李文德攝）

2025/01/25 05:30

〔記者李文德／雲林報導〕衛生福利部昨公布中、南、高屏區醫院評鑑結果，台大醫院雲林分院從區域醫院升級為「準醫學中心」。院長馬惠明表示，民眾關心的收費、部分負擔部分確定不會調整，而掛號、病房費現階段也不會調漲。縣府衛生局表示，會與院方協調，本著照顧雲林鄉親初衷，希望不要調漲就醫行政費用。

掛號、病房費 現階段不調漲

二○○四年四月一日原署立雲林醫院改制為台大醫院雲林分院至今廿年，目前院內總病床數九四三床，去年門診服務量超過七十萬人次、急診服務五萬八八四五人次，住院人次兩萬七五七五人次，包括員工及外包人員共有二五九四人，規模越來越大，目前院方正進行虎尾院區二期擴建工程。

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將添購心導管、達文西等設備

馬惠明指出，提升為準醫學中心之後會更有能力吸引好的醫生前來開設門診，將持續投入資源，今年上半年將添購心導管設備、達文西設備、複合式手術室系統等，投入資金超過三億元，八月份也將有新一批醫生報到，持續朝向成為「醫學中心」的目標邁進。

馬惠明表示，現在台大醫院雲林分院已有醫學中心水準，將會持續努力，提升醫療資源。至於收費問題，健保給付、民眾部分負擔仍比照區域醫院收費標準，民眾最關心的病房費、掛號費等，現階段也不會調漲。

雲林縣衛生局長曾春美表示，將與台大雲林分院持續協調收費，希望院方秉持著照顧雲林鄉親的初衷，不要調漲民眾就醫的行政費用；縣長張麗善表示，未來雲林分院升級後期待更上一層樓，讓鄉親就近看診；立委劉建國表示，台大雲林分院虎尾院區二期擴建中央補助一一一億元，未來預計擴增八○五床位，將可再大幅提升雲林及周遭縣市醫療量能。

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