竹市護城河小副燈 挨批像蚯蚓

新竹市「蛇麼都好玩」燈會活動在護城河的小副燈遭疑是蚯蚓游來游去，市府稱不是蚯蚓，因有蛇信取「蛇麼好事都花生」意涵。（記者洪美秀攝）

2025/01/25 05:30

民眾指根本不是蛇 市府︰可從蛇信辨識 主題「蛇麼好事都花生」

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市二○二五新竹過好年「蛇麼都好玩」燈會活動近期已陸續裝置完成，有市民稱位在護城河晶品城岸的小副燈像是一群蚯蚓在河裏游來游去，形狀相當奇怪。對此，市府說明，該小副燈並非蚯蚓，而是有蛇信（蛇的舌頭）的「蛇麼好事都花生」小副燈，以類似花生的造型，寓意「蛇麼好事都發生」。

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市民臉書︰一群蚯蚓游來游去

有市民在臉書各社團指出，竹市今年蛇年燈會位在護城河畔的小副燈，看起來就是一群蚯蚓在河裏游來游去，根本就不是蛇，且形狀還是一坨一坨蠕動的樣貌，很像是蚯蚓或毛毛蟲在蠕動，無法呈現蛇的樣態，就連小蛇也像是花生的小魚，到底是植物還是動物或水中生物，讓人看了霧煞煞，一頭霧水。

小蛇類似花生造型 寓意好事都發生

對此，城銷處表示，今晚在東門城舉辦點燈儀式，主燈為「蛇彩繽紛」，象徵新竹市蛇年燈會啟動，護城河畔也有「蛇來搖搖」、「蛇麼好事都花生」、「誰是蛇中蛇」、「蛇蛇游來游去」、「七彩變變蛇」以及「蛇君」等六座充滿童趣及創意的燈光作品，邀請市民來發覺不同造型的蛇年燈景。

今晚東門城點燈 主燈「蛇彩繽紛」

其中護城河畔的「蛇麼好事都花生」是以花生做為小蛇的樣態，而小副燈是蛇的樣貌，並非蚯蚓，可從蛇的舌頭（蛇信）做辨識，同時結合花生造型，取蛇麼好事都發生之意，祝賀大家蛇年事事如意。

燈會活動到2月16日 為期23天

市府表示，今年在重要地標—東門城與護城河周邊舉辦春節燈會活動，時間從今天到二月十六日為期廿三天，有燈光作品展覽，趣味DIY、元宵市集以及蛇年限量小提燈免費領等多項互動體驗。二月七日至九日會在護城河親水公園舉辦元宵市集，有超過卅家特色攤位，包括美食餐車、文創商品及在地特色攤位。

活動期間，二月八日與九日下午兩點起，提供DIY手工搖元宵及彩繪小燈籠等體驗活動（每日限額五百名），現場會發送蛇年限量小提燈（每日限量三千份）。元宵晚會二月九日在新竹火車站前廣場舉行，有原子少年、吱吱等藝人陪市民歡慶元宵節。

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