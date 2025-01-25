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    苗縣勇消休假 救回異物哽塞民眾

    消防小隊長（左）休假外出遊玩，遇民眾異物哽塞緊急救援 。（苗縣消防局提供）

    消防小隊長（左）休假外出遊玩，遇民眾異物哽塞緊急救援 。（苗縣消防局提供）

    2025/01/25 05:30

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣政府消防局第四救災救護大隊西湖分隊小隊長羅律典（見圖左，苗縣消防局提供），去年十二月二十八日休假帶家人前往新竹市城隍廟商圈遊玩，羅律典當時因尿急進入城隍廟找廁所卻遇到有民眾異物哽塞，當場投入救援，直到當地消防人員抵達，順利救回當時一度失去生命跡象的患者一命。新竹市消防局特別函文苗栗縣府消防局表達感謝，並予以獎勵，苗栗縣府消防局決定敘獎小功一支表揚。

    羅律典在休假期間熱心助人、見義勇為的舉動相當低調，並未告知其他同事，直到竹市消防局發函苗縣府消防局建議給予適當獎勵表揚，大家才知道他的善行義舉。

    苗縣府消防局長匡夢麟得知消息後，昨表揚羅律典，並敘獎小功一支。匡夢麟說，一般而言，休假遇到這樣的狀況肯挺身而出，不怕家屬責難等，更加難得；而當時患者於今年一月間順利出院，可以歡喜過新年，羅律典更是功德一件。

    羅律典受訪時說，當時進入找廁所，但碰到緊急狀況，不加思索便投入救援，協助因肉圓與貢丸哽塞導致OHCA的患者，持續實施CPR+AED直至新竹市消防局救護人員接手。

    卅九歲的羅律典，從事消防工作十九年，他謙虛的說：「救災救護工作是消防員本職，只是盡我所能，盡一分心力，而且助人為快樂之本，每一次救援成功會讓工作更具信心與成就感。」

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