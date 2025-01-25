自創茶品牌 東方美人有果茶香

女籃選手搖身成特等獎製茶師，曾郁芳盼製作自己風格的茶。（記者蔡政珉攝）

2025/01/25 05:30

記者蔡政珉／專題報導

曾郁芳如今在東方美人茶產業界闖出一片天，也創立「TSENG’S曾的茶」網站行銷，她也歸功於故鄉銅鑼鄉九湖村的紅土含有豐富鐵質等養分與西湖溪水源澆灌，也透過把二氧化碳儲存在土壤，發揮固碳效果守護環境，更重要的是已傳承至第四代、一百多年歷史製茶經驗。

曾郁芳指出，以往銅鑼鄉部分茶農會栽種提供給食品廠、零售用茶葉，可能因量大且收益較穩定，畢竟大家需要養家餬口，而東方美人茶為精製茶，且以往茶農較難有穩定通路，種種因素使銅鑼鄉出產的東方美人茶知名度不比新竹縣北埔、峨嵋或苗栗縣頭份市等地區。

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曾郁芳經過多年努力，贏得二○一○年至二○二二年台灣及苗栗縣東方美人茶評鑑頭等獎、二○二二年台灣東方美人茶製茶技術競賽冠軍、二○二三年、二○二四年全國冬季東方美人茶評鑑特等獎及苗栗縣東方美人茶評鑑特等獎與百大青農等殊榮。

曾郁芳打響自家茶園名號後，也創立「TSENG’S曾的茶」網站介紹茶園、茶師與理念，更投入電商行銷，希望打造出獨特品牌。

曾郁芳強調，栽種無毒有機茶葉是她的理念，製作出的東方美人茶更有天然果茶香，通過國際A.A.無添加三星驗證，把關食安。她更恪守「我雙手製作出來的茶，就是我的風格」。

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