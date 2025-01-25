女籃選手曾郁芳 變常勝軍製茶師

曾郁芳經營茶園一景。（記者蔡政珉攝）

2025/01/25 05:30

父親年紀漸長接手茶園 所製冠軍茶每台斤高達40萬元

記者蔡政珉／專題報導

苗栗縣銅鑼鄉卅九歲的曾郁芳雖出身製茶世家，但她原為HBL女籃勁旅國立苗栗高商球員，升上大學持續征戰UBA，大學時期也愛喝手搖飲，直到當時東方美人茶名氣傳開，才逐漸深入接觸茶產業，並接手父親的茶園，從在球場四處征戰，如今成為國內知名的製茶師，三年前首度贏得台灣東方美人茶製茶技術競賽後，開始嶄露頭角，如今成為國內東方美人茶評鑑的「常勝軍」，所製的冠軍茶，每台斤高達四十萬元。

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愛喝手搖飲 回家拿茶葉自己泡

曾郁芳說，從小會聽從父親指示到茶園幫忙，但對東方美人茶產業認識不深。等她至台北市就讀大學後，常購買手搖飲，為節省開支，她心想不如回家拿茶葉自己泡，也開啟她踏入茶產業契機。

什麼方法都嘗試 不適合就不採用

曾郁芳大學畢業後，因擁有籃球專長，擔任過八年教練。直到她見到父親年紀漸長，卻一人照顧茶園，太過勞累，因此回家幫忙，也自二○一八年開始由父親手中接下茶園。接手後，為表示投入的決心，讓父親當「房東」，自己當「房客」，每年上繳「租金」，父親也不插手茶園事務，她也大膽嘗試。

曾郁芳回想以往協助與親眼見到父親種茶的辛苦，決心改變。「剛開始什麼方法都嘗試，不適合就不採用」，她曾經為了解決茶園蟲害，利用苦楝油驅趕病蟲，雖然成功解決蟲害，但之後採收與製作的茶葉風味卻大不如前，也讓她學到寶貴的經驗。

14甲茶園 管理得井然有序

曾郁芳也投入茶園管理，例如觀察日照、雨量、澆灌等，且因應氣候變遷，每年天候條件不同，她耗費不少心力，將已傳承四代的十四甲茶園，管理得井然有序，所製東方美人茶，屢屢得獎，讓她成為國內知名的製茶師。

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