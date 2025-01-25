花蓮市區60多處停車場 春節免費

農曆春節9天連假展開，民眾若有計畫前往合歡山追雪，太魯閣國家公園管理處提醒上山注意事項。 （太管處提供）

2025/01/25 05:30

〔記者王錦義／花蓮報導〕農曆春節九天連假展開，有民眾計畫前往合歡山追雪，太魯閣國家公園管理處指出，遊客在上山前需要做好保暖準備，蒐集交通資訊，必要時備妥雪鏈；花蓮市公所指出，因應新年假期的旅遊人潮，整理出市區六十多處停車場位置，希望給民眾更方便的旅遊經驗。

上合歡山 禁亂丟垃、放鞭炮

太管處指出，有些民眾可能正計畫在春節期間上合歡山，呼籲民眾切勿在合歡山區有亂丟垃圾、露營、炊煮、營火、燃放鞭炮、煙火、攜帶寵物進入禁止區域、在禁煙區吸菸等違法行為，依法最高罰款三千元整；太管處強調非法燃放鞭炮、煙火，恐引起森林火災，除了將面對鉅額罰款，還有天價的民事求償以及刑事責任。

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太魯閣 留意雪季與施工交管

太管處提醒民眾留意雪季期間交通管制資訊，公路局東區養護工程分局指出，台八線中橫公路關原至太魯閣口路段，農曆春節連假期間，關原至天祥每日於上午六點到下午四點半採雙向放行，不實施管制，夜間實施管制；天祥至太魯閣口路段，則是實施交通維管制放行措施，請遵守放行時間。

公路局太魯閣工務段指出，天祥往閣口東行方向每日採六個時段放行，七到八點、十到十一點、下午一到二點、四到五點四個時段採單向往東閣口方向通行，六到七點及下午五到五點半採雙向通行；閣口往天祥西行方向，每日五個時段放行，八點半到九點半、十一點半到十二點半、下午二點半到三點半採單向往天祥通行，六點到六點半及五點到五點半採雙向通行。

市公所指出，花蓮市設立多處公共停車場，免費提供民眾使用，市政團隊也整理出多座收費停車場給民眾參考，公所整理出市區停車場清單，讓大家在旅遊中不必為車位煩惱，詳細停車場位置可以上市公所官網（https：//www.hualien.gov.tw/home.php）查詢，或是上縣政府花蓮交通e點通V3.0（https：//110traffic.hl.gov.tw/）查詢花蓮交通狀況。

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