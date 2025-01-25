春節9天連假 4大塞車路段時段出爐

2025/01/25 05:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕九天年假登場，昨午國道已出現車潮，尤其國道一號的永康至仁德段在傍晚起速度明顯變慢，市警局針對整體交通狀況，預估春節期間四大壅塞路段與時段，提供民眾出遊的參考。

市警局交通大隊評估先出現「返鄉車潮」，從昨天下班的尖峰時段開始，持續至今午，國一的仁德、大灣、永康交流道周邊交通量將逐漸激增。

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第二是「祭祀車潮」，廿八日除夕下午兩點到五點，範圍以市區富貴南山周邊為主；廿九日大年初一則是拜廟走春的人潮，預估香火鼎盛的各大廟宇，都將出現交通壅塞。

第三是「出遊潮」，大年初一至初五，廿九日下午一點前，台八十六快速道路與台十九甲線銜接國道三號關廟交流道，以及國一仁德、永康、大灣交流道周邊都會出現明顯車流。

在安平、赤崁、海安商圈等觀光景點周邊，也會湧現人、車潮，加上傳統回娘家習俗，廿九日下午起，車流會陸續湧現至卅日；另外，卅一日年初三至二月一日初四，則為大量出遊車流的尖峰期。

最後則是「賦歸潮」，推估春節最大北上車流將落在二月一日初四，期間出遊車輛以上午集中在各觀光景點，下午集中在各交流道周邊道路北返為主。

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