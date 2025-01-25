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    文蛤、牡蠣量少價揚 漁民加緊採收

    養殖文蛤的七股三股里長黃仙立展示台南文蛤肥美，可惜產量減少。（記者楊金城攝）

    養殖文蛤的七股三股里長黃仙立展示台南文蛤肥美，可惜產量減少。（記者楊金城攝）

    2025/01/25 05:30

    〔記者楊金城、吳俊鋒／台南報導〕台南文蛤、牡蠣最近產地價上漲，漁民說，部分原因是春節的市場需求，主因還是產量減少，使得價格上揚至少二成。七股產地加緊採收，應付年節市場需求。

    目前台南文蛤上品的池邊價一台斤廿至廿五顆的一○○元，比去年春節價格漲了二、三○元，剖好的蚵肉一台斤二二○至二五○元，比去年春節價格漲了約二成。市場價格再高些，不少消費者選擇直接到產地購買。

    養殖文蛤的七股區三股里長黃仙立指出，文蛤須養殖最少一年，近些年的育成率都不高，其它縣市產地同樣有育成率的困擾，文蛤採收主要在中秋和春節市場需求，去年中秋後的文蛤價格就未降下來，一路緩漲到春節前又漲了至少廿元，前所未見，原因就是量少價揚。

    春節前，台南蚵以七股潟湖、北門潟湖的牡蠣為主，養蚵的七股龍山里里長王文財說，越南蚵去年受颱風重創，連進口蚵都很貴，目前七股蚵仔比去年春節價格漲約二成。

    此外，新化區農會昨天舉行「蛇prise」市集活動，吸引民眾採辦蔬果年貨，現場也有柑橘等招財納福花藝教作，相當熱鬧。

    七股文蛤肥美，上品的尺寸比五十元硬幣還大顆，一台斤產地價一○○元。（記者楊金城攝）

    七股文蛤肥美，上品的尺寸比五十元硬幣還大顆，一台斤產地價一○○元。（記者楊金城攝）

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