加高加長 台17線臨安橋改建通車

臨安橋新橋的人行道，因還要配合臨時便橋拆除時程，目前還無法通行。（記者洪瑞琴攝）

2025/01/25 05:30

中央全額補助5億 耗時2.5年完成 紓解安平、中西區往來龐大車流量

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台十七線臨安橋連結市區主要幹道，原本使用卅六年多的舊危橋，在耗資五億、歷時二年半施工後「脫胎換骨」，趕赴農曆春節前完成橋梁主體，新橋加高加長，昨天啟用通車，市區行車便捷。

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橋上配置單向、機慢車道及人行道

台十七線臨安橋是安平、中西區主要幹道橋梁，二○一三年經橋梁檢測為危橋，帽梁開裂恐有落橋危險，且梁底過低，影響安平運河遊船通行河程，經市府向中央爭取經費，獲交通部全額約五億元補助，在二○二三年九月封閉舊橋進行改建工程。改建新橋後，橋長總長（含引道）約二○○公尺，寬度卅二．四公尺。

橋下打通運河遊船瓶頸路段

工務局長陳世仁表示，臨安橋新橋抬高後，配置單向各二車道加二機慢車道及人行道，並增設左轉專用車道，通行更舒適安全之外，橋下打通運河遊船的瓶頸路段後，將可延伸至中國城碼頭，使安平舊城區與中國城、沙卡里巴，能以水路運輸連結，打造安平運河觀光，可望成為台南新亮點。

市長黃偉哲昨天前往視察，他表示，臨安橋使用逾卅六年，改建經費五億元由中央全額補助，本預計五月全部完工，昨天先開放主橋讓車輛通行，後續才能封閉便橋並繼續施作人行道。臨安橋是來往安平區、中西區的重要道路，平常車流量相當大，顧及通行安全，終於能在今年春節前以新面貌迎接返鄉及春遊民眾。

人行道尚未完工 估2.5個月後完工

工務局表示，新橋開放通車後，同時封閉臨時通行便橋，春節假期結束後，將進行臨時便橋拆除作業及護岸復舊工作。此外，新橋的人行道尚未完工無法通行，預計二個半月後才完工，欲行走人行道過橋的民眾，仍先行走臨時便橋的人行道，將安排義交廿四小時在道路路口指揮交通，降低對交通的衝擊。

原本老舊危橋的臨安橋，改建後煥然一新。（記者洪瑞琴攝）

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