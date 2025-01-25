為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    加高加長 台17線臨安橋改建通車

    臨安橋新橋的人行道，因還要配合臨時便橋拆除時程，目前還無法通行。（記者洪瑞琴攝）

    臨安橋新橋的人行道，因還要配合臨時便橋拆除時程，目前還無法通行。（記者洪瑞琴攝）

    2025/01/25 05:30

    中央全額補助5億 耗時2.5年完成 紓解安平、中西區往來龐大車流量

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台十七線臨安橋連結市區主要幹道，原本使用卅六年多的舊危橋，在耗資五億、歷時二年半施工後「脫胎換骨」，趕赴農曆春節前完成橋梁主體，新橋加高加長，昨天啟用通車，市區行車便捷。

    橋上配置單向、機慢車道及人行道

    台十七線臨安橋是安平、中西區主要幹道橋梁，二○一三年經橋梁檢測為危橋，帽梁開裂恐有落橋危險，且梁底過低，影響安平運河遊船通行河程，經市府向中央爭取經費，獲交通部全額約五億元補助，在二○二三年九月封閉舊橋進行改建工程。改建新橋後，橋長總長（含引道）約二○○公尺，寬度卅二．四公尺。

    橋下打通運河遊船瓶頸路段

    工務局長陳世仁表示，臨安橋新橋抬高後，配置單向各二車道加二機慢車道及人行道，並增設左轉專用車道，通行更舒適安全之外，橋下打通運河遊船的瓶頸路段後，將可延伸至中國城碼頭，使安平舊城區與中國城、沙卡里巴，能以水路運輸連結，打造安平運河觀光，可望成為台南新亮點。

    市長黃偉哲昨天前往視察，他表示，臨安橋使用逾卅六年，改建經費五億元由中央全額補助，本預計五月全部完工，昨天先開放主橋讓車輛通行，後續才能封閉便橋並繼續施作人行道。臨安橋是來往安平區、中西區的重要道路，平常車流量相當大，顧及通行安全，終於能在今年春節前以新面貌迎接返鄉及春遊民眾。

    人行道尚未完工 估2.5個月後完工

    工務局表示，新橋開放通車後，同時封閉臨時通行便橋，春節假期結束後，將進行臨時便橋拆除作業及護岸復舊工作。此外，新橋的人行道尚未完工無法通行，預計二個半月後才完工，欲行走人行道過橋的民眾，仍先行走臨時便橋的人行道，將安排義交廿四小時在道路路口指揮交通，降低對交通的衝擊。

    原本老舊危橋的臨安橋，改建後煥然一新。（記者洪瑞琴攝）

    原本老舊危橋的臨安橋，改建後煥然一新。（記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播