流感高峰 新北公費疫苗還有5萬劑

2025/01/25 05:30

〔記者董冠怡、羅國嘉、翁聿煌／新北報導〕根據衛生福利部疾病管制署的監測資料，一月十二日至十八日的類流感門急診就診約十四萬一千多人次，是近十個流感季的同期最高，流感疫情呈現上升趨勢；春節連假九天，新北市二三○家合約醫療院所中，仍有看診的部分院所持續提供疫苗接種，民眾可施打流感疫苗、新冠疫苗。

市府衛生局長陳潤秋指出，公費流感疫苗從今年元旦起已開放全國、滿六個月以上尚未接種者施打，直到疫苗用罄為止，新北市截至二十三日還有約五萬劑；新冠JN.1疫苗有Moderna、Novavax廠牌可選，年滿十二歲以上且尚未接種者，選擇一種廠牌疫苗施打一劑即可，春節期間的疫苗接種、地點等詳細資訊可至衛生局官網查詢。

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17家急救責任醫院 全天候急診

春節連假期間，新北市十七家急救責任醫院的急診都是廿四小時照常服務，門診服務依各院人力調整安排，衛生局整理全市各急救責任醫院春節期間門診服務時段表，提醒民眾在就醫之前先到衛生局官網查詢。

衛生局指出，今天（廿五日）是連假首日，各醫院都維持平時週六的服務時段；明天週日各院所的門診大多暫停；廿七日小年夜各院門診仍維持正常服務；除夕至大年初三，大多數醫院的門診暫停，但輔大醫院等八家醫院在除夕仍提供部分門診服務；初一、初二，包括亞東醫院等十一家醫院有部分門診；初三時淡水馬偕醫院等十四家醫院提供部分門診。

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