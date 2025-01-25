十三行博物館走春 看表演、做環保筷

2025/01/25 05:30

〔記者陳奕劭、羅國嘉、黃子暘／新北報導〕新北市立十三行博物館從即日起至二月二日推出「蛇來蛇去 十三動一動」春節活動，結合雙北世壯運舉辦互動表演、創意DIY體驗與特色文創商品抽獎；烏來泰雅民族博物館在大年初二至初五舉行傳統樂舞展演、泰雅編織DIY體驗，還有「地球自造野菜香」特展，邀請民眾探索泰雅文化的底蘊。

十三行博物館館長羅珮瑄指出，「看蛇麼都福泰」表演秀包含生活創意打擊樂、街舞教學、創新扯鈴展演，還有野孩子肢體劇場帶來互動性十足的演出；「蛇福雙筷樂」活動邀請民眾製作史前陶偶環保筷，完成指定任務有機會獲得彩虹蛇蛇包、十三幸福祈願鎖等好禮，將新年幸福祈願鎖在「鯨背沙丘」，十三行博物館僅除夕、初一休館，相關活動資訊到十三行官網或粉絲專頁查詢。

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烏來泰雅民族博物館 樂舞迎新年

新北市原住民行政局長Siku Yaway林瑋茜表示，烏來泰雅民族博物館在春節連假，每天上午十點及下午二點有專業導覽，介紹泰雅族的歷史文化與館內珍藏品，每天下午三點推出「編織DIY體驗」，現場報名限十五人，一月三十日、二月一日這兩天的下午二點到二點半，館前廣場舉辦「原住民族樂舞」迎新年。

淡水古蹟博物館 開放寵物入館

新北市立淡水古蹟博物館館長蔡美治說，有六處古蹟從一月三十日（初二）至二月二日開放寵物入館，包含紅毛城、滬尾礮台、長多田榮吉故居、滬尾小學校禮堂、淡水日本警官宿舍及淡水木下靜涯舊居，春節期間也推出「蛇咪攏有」系列活動，發放蛇年專屬貼紙、春節斗方、兌換特色IP徽章等，淡古博物館在一月廿八日、廿九日休館，一月三十日至二月二日開館，詳情到淡古官網查詢。

新北市立圖書館館長吳佳珊指出，寵物友善圖書館「新莊裕民分館」從一月廿五日起至二月十二日推出「汪汪吉祥拜年行大運」走春系列活動，邀請飼主帶狗狗前來體驗；市圖總圖與各分館從廿八日（除夕）至二月一日（初四）休館，一月廿七日、二月二日這兩天彈性調整開放至下午五點，市圖總館的廿四小時自助取書機、機場捷運三重A二站及環狀線板橋站的IReading自動借還書站，春節期間都照常服務。

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