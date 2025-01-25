新北燈會 靈蛇獻瑞試燈亮相

今年以「靈蛇獻瑞 一起PLAY」為主題，打造12米巨型科技靈蛇主燈。 （新北民政局提供）

2025/01/25 05:30

2/1起在新北大都會公園登場 規劃10大燈區、「蛇」麼都有市集

〔記者董冠怡、陳奕劭／新北報導〕今天起是農曆春節的九天連假，新北市有多處適合走春的景點，新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」各大主題造型燈組已陸續完成，這兩天試燈、搶先曝光，主燈靈蛇萌趣可愛，眼睛會轉換成愛心；市府觀光旅遊局表示，市府所轄的旅客服務中心、各風景區遊客中心等，連假期間大多照常服務，部分在除夕（廿八日）開放至中午十二點，碧潭水上腳踏車除夕開放至下午五點。

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市府民政局長林耀長表示，今年的新北燈會「靈蛇獻瑞 一起PLAY」將於二月一日至十六日在新北大都會公園登場，共有靈蛇主燈、煥彩迎賓、萌彩蛇趣等十大燈區，燈會期間還有東森YOYO家族見面會、親子劇團、藝文表演等，還有一二○攤的「蛇麼都有市集」，邀請民眾「一起PLAY」！

平溪天燈節 順遊老街、十分瀑布

國際馳名的「平溪天燈節」，將於二月八日搶先在平溪國中、十二日元宵節當天在十分廣場登場，市府觀光旅遊局推薦到平溪走春，順遊平溪老街、十分瀑布、菁桐電子天燈館等景點，「平溪天燈節」相關訊息可至新北市觀光旅遊網、「新北旅客」臉書粉專查詢。

觀旅局長楊宗珉指出，以充滿古樸感的平溪老街向外延伸，周邊有觀音巖警報鐘亭、防空洞、八仙洞等日治時期遺跡與鐵道秘境，可從望古車站走進嶺腳寮登山步道吸收芬多精，還能造訪嶺腳古橋、望古瀑布、蔡家洋樓；往十分方向前進，可抵達有「台灣版尼加拉瀑布」之稱的十分瀑布，十分老街也保留過往採礦鐵軌，探訪前人辛苦生活的足跡。

天燈祈願 天燈館外牆看見自己心願

在菁桐車站旁，有巨大天燈造型的菁桐電子天燈館，每個營業日傍晚整點在外牆螢幕播放燈光秀，今年天燈節舉辦「平溪天燈X不斷電祈福」，只要在官網填寫「天燈祈願」，活動當天有機會從天燈館外牆看見自己許下的願望。

猴硐煤礦博物園區 除夕至中午12點

楊宗珉說，市府所轄各遊客中心（淡水捷運站、新店捷運站、板橋車站、瑞芳車站）、各風景區遊客中心（含九份、十分、烏來）、猴硐煤礦博物園區，與十分瀑布公園，只有除夕（廿八日）開放至中午十二點，碧潭水上腳踏車除夕開放至下午五點，其餘在春節假期都開放到晚上九點；野柳海洋世界在一月廿六日至廿八日休園，三貂嶺生態友善隧道是一月廿七日至廿八日休園，深澳鐵道自行車RailBike、烏來雲仙樂園僅除夕休園。

煥彩迎賓燈區，彩繪燈廊掛設上千顆具新北意象的手繪燈籠。（新北民政局提供）

萌彩蛇趣燈區，如同童年回憶中各種彎曲軟糖灑落在地上，充滿甜滋滋氛圍。 （新北民政局提供）

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