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    首頁　>　生活

    大樓傳傾斜 李四川會勘：磁磚掉落

    2025/01/25 05:30

    〔記者何玉華、甘孟霖／台北報導〕台北市中正區羅斯福路一段的原住民族語言研究發展基金會大樓，昨下午傳出傾斜，磁磚掉落；台北市副市長李四川獲報第一時間趕赴現場，經與四大專業技師現場勘查後，初步認為大樓並無傾斜，研判是受前幾天的地震影響，造成磁磚掉落。台北市建築管理工程處將裁罰大樓管理單位六萬元。

    原民大樓管理單位 遭開罰6萬元

    位於台北市中正區羅斯福路一段上的原住民族語言研究發展基金會，昨天下午傳出建築物大樓左傾歪斜，磁磚掉落，砸毀遮雨棚，民眾嚇得報警。

    李四川獲報第一時間趕赴現場，經與四大專業技師現場勘查，初步認為大樓無傾斜，研判可能受前幾天的地震影響，造成磁磚掉落。他表示，基金會將委託廠商將懸掉在上面的磁磚清理後，恢復騎樓通行；建管處將持續觀察，以確保安全。

    台北市長蔣萬安昨下午出席道安會報前被媒體追問時表示，磁磚處理過後，就可以安全通行。

    建管處補充說，經現場專業公會技師勘查，初步認為大樓並無傾斜，建物內部無裂痕，僅外牆石材剝落，未影響結構安全；建管處將依法裁罰該大樓管理單位六萬元，並限期改善外牆石材脫落問題。

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