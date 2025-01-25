北市中古屋交易 忠孝東路五段最熱門

2025/01/25 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府地政局連續十年發布熱門路段房價&租金索驥，發現較易入手的中古屋是主要交易類型，連續十年擠進前四十名交易路段有廿二個，交易量年年增加，以忠孝東路五段量增幅八六．一五％最多，目前每坪平均交易單價達一一○萬元。

每坪平均交易單價達一一○萬元

地政局指出，十年來房市主要交易類型以中古屋為主，連續十年擠進前四十名交易路段有廿二個，交易量持續增加，以忠孝東路五段量增幅八六．一五％最多；交易價格上漲幅度前三名都在內湖區，分別為內湖路一段、康寧路三段及康樂街，三處在十年前的房價相較親民，即便康樂街如今房價仍算親民，單價已躍升五字頭。

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另外，分析去年實價登錄的買賣案例，以屋齡五年為界，新成屋平均每坪交易單價前三名依序為市民大道四段的一九五萬元、復興南路二段的一六七萬元及金山南路一段的一六六萬元；前十名有四條路段在大安區。較親民的路段依序為指南路一段、稻香路、民和街。

溫泉路、興隆路三段 單價較親民

中古屋平均每坪交易單價前三名依序為忠孝東路五段的一一○萬元、信義路四段的一一○萬元及忠孝東路四段的一○九萬元；前十名有七條路段在信義區。較親民的路段依序為溫泉路、興隆路三段及中和街。地政局表示，這些單價較親民路段，都有一共同點就是離市中心較遠，但生活機能或環境尚佳，因此仍受購屋者青睞。

出租屋部分，熱門交易路段每坪月租金單價前三名，依序為市民大道一段的二○七九元、忠孝東路四段二○五九元及農安街一九六五元；較親民的路段為中和街九二九元、辛亥路四段九六八元及和平西路三段的一○一○元。

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