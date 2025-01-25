《台北過好年─單車篇》河濱自行車道 5路線輕旅行

2025/01/25 05:30

飽覽水岸風光 順遊周邊文化歷史景點、嘗美食

記者林承鴻／專題報導

過年走春，YouBike全年無休，台北五條河濱單車輕旅行路線，可隨時租一台YouBike，沿淡水河、基隆河、景美溪、新店溪或外雙溪騎乘，飽覽水岸風光，順道暢遊周邊文化歷史景點，更有機會在沒去過的角落發現寶藏美食。

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結合藍色公路 淡水看夕陽

淡水河河濱自行車道全長約十九．六公里，由大稻埕碼頭沿延平河濱公園興建，周邊著名景點有迪化街、霞海城隍廟、台北孔廟、保安宮等。沿途景觀包括唐山帆船造景、碼頭拱橋等，還可結合藍色公路航線，帶著自行車一起前進關渡、淡水以及八里左岸。

由捷運大橋頭站或北門站步行前往大稻埕碼頭約廿分鐘，沿途會經過迪化街，可感受年節氛圍。大稻埕碼頭有著名的貨櫃市集，可在此大啖美食，也可乘船遊河，循藍色水路至關渡附近欣賞觀音山的落日美景，或欣賞淡水河兩岸夜景及橋樑光雕。

見證基隆河整治、發展歷史

基隆河河濱自行車道全長約四十七公里，可自關渡一路騎到內湖，從左岸的林安泰疏散門進入，可看見記錄基隆河緣起、整治故事的解說牌。位於中段的大佳河濱公園是河床填土後的新生地，以中山橋到大直橋的親水公園最具特色。騎乘至南湖河濱公園右岸內湖葫蘆洲吊橋橋墩及五分吊橋遺址可見證基隆河發展歷史，夜騎基隆河畔，還可看到眩麗的摩天輪及內湖科技園區夜景。

景美溪左岸 適合全家都來騎

景美溪河濱自行車道左岸全長約十五．二公里，沿線經動物園及政治大學，翠綠草地、清澈溪流適合攜家帶眷全家出遊，騎到景美還可以換個角度，登上仙跡岩鳥瞰遠山近水，最高點海拔僅一四四公尺，全區坡度不陡，安全易登，餓了就到景美夜市品嚐各種在地小吃。

新店溪河濱 賞水鳥、夜騎逛夜市

新店溪河濱自行車道全長約九．二公里，沿岸河濱公園穿過公館、中永和、萬華、板橋，可謂「城市中的綠地」，周邊有寶藏巖、自來水園區、客家文化主題公園，還有聚集各式平價美食的公館夜市，夜騎也不怕餓肚子，公館水岸廣場店家營業至凌晨四點。每年的十月到隔年三月，更可以欣賞遠道而來的嬌客—雁鴨及保育侯鳥。

雙溪河濱 造訪舢舨碼頭「三腳渡」

雙溪河濱自行車道全長約七．九公里，鄰近兒童新樂園、國立台灣科學教育館及台北市立天文科學教育館，自行車道闢建於外雙溪兩岸，是台北市最貼近住宅區的精緻路徑。從陽明山國家公園發源的雙溪，流經東吳大學之後，轉往公路北側，由雙溪左岸可再銜接百齡橋右岸自行車道，單車可一路騎到承德橋下，順路造訪台北市最後的舢舨碼頭「三腳渡」。

淡水河河濱自行車道約19.6公里，由大稻埕碼頭沿延平河濱公園興建。（記者林承鴻攝）

於大稻埕碼頭乘船遊河，循藍色水路至關渡附近欣賞觀音山的落日美景。（記者林承鴻攝）

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