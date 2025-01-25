黨產會：劍潭青年中心未搬遷 北市府竟「完成點交」

劍潭青年活動中心目前仍照常營業，接受尾牙、餐宴等活動舉辦，也有民眾辦理入住。（記者何玉華攝）

2025/01/25 05:30

〔記者陳鈺馥、何玉華／台北報導〕國民黨附隨組織救國團經營的劍潭青年活動中心，二○一六年與台北市政府簽訂協議，土地租約至二○二四年十二月底，屆期須無償移轉所屬地上建物產權予市府。黨產會調查發現，救國團劍潭青年活動中心尚未搬遷、北市府也「完成點交」，且國民黨立委還推動修正「發展觀光條例」落日條款展延五年，為救國團大開後門。

黨產會調查，劍潭青年活動中心土地所有權人分別為台北市政府、鐵路公司、國產署，一九八八年十一月新建大樓完成，救國團取得劍潭青年活動中心建物產權約達六十五％，國有財產約占卅五％，該建物群分屬國產署、台鐵及台北市政府管理。

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合約到期繼續營運 官員：北市府獨厚救國團

依二○一六年救國團與北市府簽訂的贈與契約，二○二四年十二月卅一日後，今年地上物產權已移交市府，目前由市府與國產署共同持有。據了解，救國團曾想向北市府申請短期租用，國產署不同意，北市府已按贈與契約程序，在二○二四年十二月卅一日辦理現勘，現勘人員發現並未有停止營業、搬遷的跡象。

記者昨實際走訪，現場仍照常營業，還有民眾辦理入住，餐廳也正常營業，甚至也接受尾牙、春節期間訂房、訂餐。

北市府：春節後將召集點交小組會議

台北市政府表示，將在年後召集點交小組會議，包括確認點交成員、點交事項、點交物品等，在完成點交前，將按佔用土地向救國團收費，概估每月應繳約一八七萬元，建物每月應繳約四十萬元，合計每月約二二七萬元，費用約為原租金的一．七五倍。

官員質疑，點交要全部清空，再清點移交，北市府的「完成點交」竟是讓劍潭青年活動中心原封不動繼續營運，官網還能預訂春節住房方案，合約到期都不用搬。

更離譜的是，立法院一月七日在國民黨強勢主導下，三讀通過「發展觀光條例部分條文修正案」，將救國團青年活動中心、國軍英雄館等特定對象住宿場所，完成旅館業登記期限「落日條款」展延五年至二○三○年一月廿一日。

官員質疑，救國團首屆主任是蔣經國、也是台北市長蔣萬安的阿公，難怪北市府這麼「優待」救國團，是不是要再「賤租」給救國團？此舉實非市民之福。

原為救國團所屬的劍潭青年活動中心地上物產權，已在今年移交成為台北市政府所有。（記者何玉華攝）

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