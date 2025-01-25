NET提基隆東岸商場所有權存在 地院駁回

NET與基隆市政府的東岸商場民事訴訟案，商場二至四樓產權歸屬判決昨日出爐，NET提出確認所有權存在訴訟，遭基隆地院駁回。（資料照）

2025/01/25 05:30

NET律師：證明基市長去年動用警力無法律依據 將提上訴

〔記者鄭景議、董冠怡／綜合報導〕主富服裝公司（NET）與基隆市政府的東岸商場民事訴訟案，商場二至四樓產權歸屬判決昨日出爐，NET主張基隆市政府應返還二至四樓產權，提出確認所有權存在訴訟，遭基隆地方法院駁回，基市府反訴要求NET應騰空遷讓門市，基隆地院也予准許；NET律師陳義文表示，對判決結果遺憾，會爭取提出上訴，此結果證明基隆市長謝國樑去年的行為無法律依據。

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基市府：盼停止佔用

基市府發言人呂謦煒回應，謝謝法院還市府公道，盼NET依判決精神，儘早離開現地、停止佔用，讓新得標廠商得以進駐施工。

基隆地院判決指出，基市府在二○二○年底與大日公司簽訂第二次營運契約時，就正式將東岸商場增建物列為市府資產，委託大日營運；大日與NET第三次協議書中，將增建物列為「租賃標的」，商場由大日負責規劃，NET為協力廠商負責施作，大日同意以免計租金、調整租金及減少租金等方式，支付NET墊付的工程費用，因此不能證明增建物是NET原始出資興建。

此外，二○二三年一月十六日基市府、大日、NET三方出席東岸停車場營運案資產清點會議中，點交財產清冊有包括增建物，當時有NET及大日人員簽名確認。

判決並未認定增建物所有權為基市府

基市府對NET提出反訴，要求騰空遷讓NET門市返還市府；地院判決，NET以「占有連鎖」為抗辯有權占有門市部分不足採信，應騰空遷讓。但地院補充，此判決並未認定增建物的所有權是否為基隆市政府。

陳義文發表聲明說，基隆東岸商場的地上二至四樓是當初由NET獨資二．八九億元興建，有完整的支出憑證可供證明，這部分建築的「所有權」是NET為基隆打造地標與光榮感而獨力創設，不容政客強盜奪取民產後再賤租長達三十年。

陳義文對判決感到遺憾，強調此判決也證明市府當時沒有取得任何法律依據就動用警力強盜占領東岸商場，謝國樑藐視監察權、司法權，強渡關山、違法亂紀，將面對強盜罪等刑事責任。

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