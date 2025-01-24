屏東三大春節市集 除夕至初四交管

潮州第一立體停車場，將於農曆年前啟用，備戰春節假日市集。（記者陳彥廷攝）

2025/01/24 05:30

預估湧入數十萬人潮 警方籲民眾配合 避免造成交通混亂

〔記者陳彥廷／屏東報導〕迎接春節連假商機，東港、內埔及潮州等屏東縣三大春節市集，預計將湧入數十萬人潮，為避免造成交通混亂，警方昨天公布相關交管措施及停車資訊，籲請民眾配合。

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潮州 新立體停車場有198席車位

今年屏東三大春節市集時間從除夕（一月二十八日）至初四（二月一日），其中內埔、潮州不限營業時間，宛如「不夜城」，讓遊客盡情吃喝玩樂。

潮州鎮公所爭取二．二億元經費興建「潮州第一立體停車場」，今年預估至少會有三十萬人潮湧入春節市集，鎮公所指出，新完工的立體停車場正進行設備及收費模式的壓力測試，一九八席停車位將於春節年前啟用。

潮州春節假日市集以愛國路接華興路為緯，清水南路、民生路為經，有多達四百多個攤位，警方將於清水南路及愛國路等交通節點進行交管，全面改為徒步區，周邊有七個收費、一個免費的停車場供停車，民眾依指揮停車後即步行入會場逛年街。

內埔 聯外道路有指示牌引導

位於內埔六堆紀念公園外圍道路的「內埔年街」，今年有超過五百攤的攤位進駐，預估至少二十萬人潮，警方將在前方路口節點進行交管，車輛除路邊外，六堆紀念公園南側的「和禎園」約可停放五百輛轎車；聯外道路均有指示牌引導前往。

東港 管制共和、大成及船頭路

東港鎮的「春節年街」位於共和社區的共和街，活動現場有樂團街頭藝人表演、氣墊樂園等活動，警方指出，屆時路邊將提供機車停放，汽車停車場位於共和街及大成路口，每日下午四時起將管制共和街、大成路及船頭路等，請多搭乘大眾運輸工具前往活動會場。

春節專區#春節國道交通

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