恆春牛杙仔蘿蔔盛產 逾65歲免費拔

新埤綜合休閒公園已有不少花盛開。（記者陳彥廷攝）

2025/01/24 05:30

〔記者蔡宗憲、陳彥廷／屏東報導〕恆春半島除了特產洋蔥，秋冬時節的「牛杙仔蘿蔔（即小白玉蘿蔔，杙音同易）」，更是當地居民最愛的私房食材，墾丁國家公園管理處（簡稱墾管處）今年舉辦採收體驗活動，希望推廣給外界知道這項冬季限定的美味農產品。

新埤綜合公園春節花海迎賓

恆春白蘿蔔有如拴牛用的小木樁「木杙仔」，因而取名「牛杙仔蘿蔔」，為對抗惡劣落山風環境，植株會將所有養分和水分送到地下莖，口感更加香甜，許多旅外鄉親每到冬天，都要求貨運配送一解鄉愁。

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為了推廣當地這項美味農產，墾管處邀請民眾到恆春穀倉「龍水社區」體驗拔牛杙仔蘿蔔、享用總鋪師料理的風味餐，從產地到餐桌，體驗農民生活及在地風土，一月二十六日、二月八日更將首次提供六十五歲以上長者免費拔牛杙仔蘿蔔。

此外，新埤鄉公所為吸引遊客在春節期間走訪新埤鄉，特別將五．五公頃新埤綜合休閒公園打造花海美景，遊客行經箕湖大橋通過林邊溪後，首先映入眼簾的是荷蘭風車小屋，公園內的花朵目前呈現含苞待發狀態，預計春節期間盛開，

鄉長曾明輝指出，新埤花海景致值得參觀，屆時百日草、波斯菊和向日葵等繁花盛開迎春，將為所有遊客帶來美好的體驗，現場還會安排農特產、小吃市集及街頭藝人表演，歡迎民眾前來賞花走春。

恆春牛杙仔蘿蔔盛產，拔蘿蔔、吃蘿蔔正是時候 。（記者蔡宗憲攝）

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