春節初一至三 屏鵝公路調撥車道

警方規劃出春節往台東、墾丁交通疏導出爐。（記者蔡宗憲攝）

2025/01/24 05:30

南下水底寮至內獅路段實施 31日下午楓港至枋山北上路段機動調整

〔記者羅欣貞、蔡宗憲／屏東報導〕春節連假明天起長達九天，預估大量旅遊及返鄉人潮車潮湧入屏東；屏東縣警局昨公布易壅塞路段、觀光景點及活動會場周邊道路的交通疏導措施，將派「交通快速疏導部隊」加強疏導，籲用路人配合。

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台1、17及26線 採長綠號誌紓解車流

屏鵝公路為前往墾丁與台東主要道路，為有效疏導大量車潮，屏東縣警局連假期間啟動台一線、台十七線及台二十六線智慧號誌交控系統，以長綠號誌紓解車流，當車流量超過道路容量，則啟動台一線南下或北上調撥車道，提高車流紓解效率。

警方表示，依往年春節連假車流分析，一月二十九日﹙初一﹚至三十一日﹙初三﹚為屏鵝公路南下車流高峰，初三下午北上車流開始湧現、初四北上車流則達最高峰，為確保車流順暢，一月二十九日、三十日及三十一日上午進行台一線水底寮至內獅路段南下調撥車道，三十一日下午視北上車流狀況機動實施楓港至枋山路段北上調撥車道。

墾丁大街1/29至2/1日晚 改為徒步區

另二月一日實施台一線楓港至枋山路段及水底寮至內獅路段雙點北上調撥，並規畫「交通快速疏導部隊」於各重要路段來回巡梭，迅速排除交通事故及機動疏導。

墾丁大街於一月二十九日至二月一日每晚六時至十時實施「人車分流」疏導措施，墾丁大街改為行人徒步區，車輛一律行駛大灣路，請用路人假期出遊依循現場員警及義交指揮，穿越馬路時也請行走行人穿越道，以確保安全。

霧台谷川大橋上午九時設置管控站

在屏北地區，台二十四線通往霧台鄉為熱門景點，霧台鄉公所因應春節車潮實施管制措施，一月三十一日至二月二日上午九時起至下午五時，在三十七．二公里至四十．五公里處，請用路人依現場牌面及交通引導人員指示停放車輛與通行，每日上午九時於谷川大橋設置管控站，如車流超過上限值，則通報三德檢查所及潮州工務段協助公告民眾車輛迴轉勿再上山。

春節專區#春節國道交通

春節連假期間警方針對屏鵝公路等易壅塞道路規畫交通疏導措施。（屏東縣警局提供）

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