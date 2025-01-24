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    高醫岡山醫院 小胖威利患者開畫展

    「生命之光，鄭陣響起」公益畫展主題畫作「老師，我愛您」，出自小胖威利「模範生」涂仕軒（右）之手，左為仕軒媽媽莊淑雅。（記者蘇福男攝）

    「生命之光，鄭陣響起」公益畫展主題畫作「老師，我愛您」，出自小胖威利「模範生」涂仕軒（右）之手，左為仕軒媽媽莊淑雅。（記者蘇福男攝）

    2025/01/24 05:30

    〔記者蘇福男／岡山報導〕高醫岡山醫院昨天推出首場「生命之光，鄭陣響起」公益畫展，十多名身心障礙小畫家以溫暖的畫作，向已故策展人鄭子涵老師致敬。

    這場公益畫展由罹患唐氏症、自閉症、亞斯伯格症和小胖威利等病症的小畫家，組成鐵盒子打擊樂團，為自己的畫展開場表演，小胖威利病友關懷協會現、前任理事長李妮鍾、蔡立平醫師和高醫岡山院長黃炫廸均到場打氣。

    畫展發起人、小兒科醫師邱寶琴表示，該畫展已有十年歷史，首度移師高醫岡山，因孩子們最敬愛的美術老師鄭子涵去年離世，透過畫作向老師表達最深的思念。

    她說，小胖威利症患者因無法克制食慾，除病態性肥胖外，為滿足食慾，常會出現說謊、偷竊、情緒失控等偏差行為，需要父母投注極大關注，她十分佩服父母毫無怨尤陪伴孩子，希望各界支持讓畫展持續下去。

    高醫岡山院長黃炫廸表示，此次展出的卅八幅畫作都很精彩，很感謝已故鄭老師的貢獻，讓特殊疾病孩子有展現才能的機會。

    被譽為小胖威利病友「模範生」的涂仕軒，十歲學畫就展露繪畫天分，是國內外大小繪畫比賽的常勝軍，此次畫展主題畫作「老師，我愛您」，即出自其手。

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