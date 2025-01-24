高雄春節賞櫻、泡湯 觀光景點交管

2025/01/24 05:30

〔記者黃佳琳、蘇福男／高雄報導〕長達九天的農曆春節連假即將到來，高雄市桃源區、茂林區相繼舉辦櫻花季等活動，再加上寒流來襲，到訪寶來溫泉區泡湯的遊客眾多，為了避免龐大車潮造成交通阻塞，警方已規劃出交通管制時段，呼籲民眾多利用大眾運輸或由旅宿業者代訂車隊服務。

六龜警分局指出，目前已與當地旅宿業者建立橫向聯繫窗口，在遊客出門遊玩前，即時提供住宿旅客遊玩景點的交通狀況，若遇壅塞時段，可先行前往人潮較少的景點遊覽，避免車輛回堵；提醒前往賞櫻的民眾，因停車位不多，遊客可騎車或開車進入寶山社區後，再轉搭寶山社區發展協會收費的接駁車前往賞櫻。

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南橫梅山口至向陽路段 限時進入

此外，南橫路段上山管制部分，梅山口至向陽路段東西兩端開放時間為上午七點至下午兩點進入，下午五點時車輛須離開管制路段，之後淨空該路段，過年期間每天皆開放通行。

此外，六龜區龜心山城藝術祭「迴山里」昨天起登場至二月十六日，百年歷史建物洪稇源化身藝文展場，春節期間六龜街區不打烊，「迴山里」參展藝術家包括鐵營空特部、米濃聚落、高雄市立歷史博物館、何理互動、六龜國小全校師生和六龜高中老師羅尹蔚，作品串聯自然、生態與文化，感受莫拉克風災後的復甦重生。

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