為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄初一至初三、初五 停收垃圾

    環保局請民眾5大危險物品勿丟垃圾車。 （記者陳文嬋攝）

    環保局請民眾5大危險物品勿丟垃圾車。 （記者陳文嬋攝）

    2025/01/24 05:30

    高壓瓶、食用粉狀物、香灰金紙、鋰電池、瓦斯桶勿丟垃圾車

    ［記者陳文嬋／高雄報導］春節連假明天起跑，高雄市大年初一至初三、初五停收垃圾，小年夜、初四加強清運，初六恢復正常，環保局提醒民眾做好垃圾分類，五大危險物品切勿丟入垃圾車，以免發生火燒車。

    加強大型家具清運至27日

    環保局至二十七日小年夜加強大型家具清運，二十六日適逢週日停止垃圾清運，小年夜白天加強垃圾清運、夜間正常清運，除夕上午十點起加強垃圾清運至下午五點，夜間停止垃圾清運；初一至初三、初五適逢週日停止垃圾清運，初四白天加強垃圾清運、夜間正常清運，初六恢復正常清運。

    環保局提醒五大危險物品高壓瓶罐、食用性粉狀物、香灰金紙、鋰電池、瓦斯桶等，切勿直接丟入垃圾車，以免發生火燒車。

    高壓瓶罐應排空再交給回收車

    其中高壓瓶罐如髮膠噴霧、殺蟲劑、瓦斯罐、打火機等，應排空後交給回收車處理；食用性粉狀物如奶粉、麵粉等，加水後丟廚餘回收；鋰電池、行動電源應分開，單獨交給回收車或超商；香灰金紙澆水裝袋丟垃圾車；滅火器、瓦斯桶交由店家回收。

    此外，雨傘應拆除塑膠布只回收鐵架，舊衣回收衣褲，但內衣褲、床單、棉被、枕頭、鞋子不收，CD、DVD光碟可回收；燈管、燈泡要回收，請民眾切勿打破。

    垃圾未分類 開罰1200至6000元

    環保局表示，民眾垃圾未分類亂丟垃圾車，一旦破袋稽查被查獲，可開罰一二○○至六千元，但市府仍會以勸導為主，垃圾未分類會退件。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播