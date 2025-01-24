高雄初一至初三、初五 停收垃圾

環保局請民眾5大危險物品勿丟垃圾車。 （記者陳文嬋攝）

2025/01/24 05:30

高壓瓶、食用粉狀物、香灰金紙、鋰電池、瓦斯桶勿丟垃圾車

［記者陳文嬋／高雄報導］春節連假明天起跑，高雄市大年初一至初三、初五停收垃圾，小年夜、初四加強清運，初六恢復正常，環保局提醒民眾做好垃圾分類，五大危險物品切勿丟入垃圾車，以免發生火燒車。

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加強大型家具清運至27日

環保局至二十七日小年夜加強大型家具清運，二十六日適逢週日停止垃圾清運，小年夜白天加強垃圾清運、夜間正常清運，除夕上午十點起加強垃圾清運至下午五點，夜間停止垃圾清運；初一至初三、初五適逢週日停止垃圾清運，初四白天加強垃圾清運、夜間正常清運，初六恢復正常清運。

環保局提醒五大危險物品高壓瓶罐、食用性粉狀物、香灰金紙、鋰電池、瓦斯桶等，切勿直接丟入垃圾車，以免發生火燒車。

高壓瓶罐應排空再交給回收車

其中高壓瓶罐如髮膠噴霧、殺蟲劑、瓦斯罐、打火機等，應排空後交給回收車處理；食用性粉狀物如奶粉、麵粉等，加水後丟廚餘回收；鋰電池、行動電源應分開，單獨交給回收車或超商；香灰金紙澆水裝袋丟垃圾車；滅火器、瓦斯桶交由店家回收。

此外，雨傘應拆除塑膠布只回收鐵架，舊衣回收衣褲，但內衣褲、床單、棉被、枕頭、鞋子不收，CD、DVD光碟可回收；燈管、燈泡要回收，請民眾切勿打破。

垃圾未分類 開罰1200至6000元

環保局表示，民眾垃圾未分類亂丟垃圾車，一旦破袋稽查被查獲，可開罰一二○○至六千元，但市府仍會以勸導為主，垃圾未分類會退件。

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