新樂街、蓮池潭 高雄新春市集玩不完

岡山燈藝節竹編創作展現岡山傳統工藝精髓。 （記者蘇福男攝）

2025/01/24 05:30

59年歷史的鹽埕新樂街市集 除夕至初三營業 駁二小夜埕初一至初五舉行

〔記者葛祐豪、蘇福男、陳文嬋／高雄報導〕蛇年即將到來，高雄各景點的新春市集爆棚，適合民眾闔家「蛇來蛇去」趕市集。

請繼續往下閱讀...

高雄最著名、過年限定的鹽埕區新樂街市集，已有五十九年歷史，將於一月廿八日（除夕）至一月卅一日（初三）一連四天，廿四小時營業。另一著名的蓮池潭春節年街，一月廿九日（初一）至二月二日（初五）於蓮潭路登場，吃喝玩樂應有盡有。

「香港年宵在高雄」體驗香港年節

駁二小夜埕於初一至初五舉行，三百個品牌齊聚一堂，地點在駁二大義廊道；另一場「香港年宵在高雄」，則於一月卅日（初二）至二月一日（初四）在中央公園舉行，體驗濃厚香港年節氛圍。

高雄春節重頭戲「冬日遊樂園」，將於一月廿五日至二月十六日在高雄港十六至十八號碼頭登場，周邊於一廿九日（初一）至二月二日（初五）推出多場市集，包括「金蛇賜海野餐市集」、「WOO!吉蛇市」等。

瑞豐、鳳山青年夜市 過年不打烊

瑞豐夜市與鳳山青年夜市新年期間都不打烊，瑞豐夜市從昨天起一直營業至二月二日，青年夜市則從昨天起營業至二月三日。

岡山燈藝節明點燈 打造7個燈區

北高雄的岡山燈藝節將於明天（廿五日）傍晚點燈，今年以「什光舞影」為主題，由藝術家陳奕彰策展，攜手四位藝術家及地方創生團隊「剛好販賣所」，打造七個別具特色的燈區；阿公店橋上分別設置Lucky羊和Rose蜂二隻吉祥年獸，Lucky羊意寓一整年的好運，而Rose蜂象徵岡山的螺絲產業特色。

此外，衛武營國家藝術文化中心春節連假除了小年夜至除夕休館外，一月二十九日大年初一開館，推出新春系列活動，舞獅團高樁演出祥獅獻瑞、排灣族古謠美聲祝福，還有雙廳院探險、紅包抽抽樂，新年「蛇」來衛武營藝術走春，打造高雄最大的藝術遊樂場。

過年限定的鹽埕區新樂街市集，每年會場人山人海。 （圖截自高雄市消防局官網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法