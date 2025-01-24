中埔農會閒置穀倉 轉型農創園區

中埔農創園區「共禾市集」有10家業者進駐。（記者蔡宗勳攝）

2025/01/24 05:30

第一階段改造完成 市集、童趣館、驛站、美術館春節開放

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕農曆春節阿里山公路走春好選擇。嘉義縣中埔鄉農會金蘭分部將十六座閒置穀倉活化轉型為「穀倉農創園區」，第一階段改造完成市集、童趣館、驛站、美術館等，小農、文創業者及藝術家進駐，適合全年齡到訪，感受穀倉之美，也能滿足「五感體驗」，過年期間開放，還有街頭藝人表演，打卡按讚送好禮，以及限定版特色美食。

請繼續往下閱讀...

占地3300坪 位於阿里山公路旁

農創園區占地三千三百坪，位於阿里山公路旁，為國道三號進入大阿里山風景區入口，中埔鄉農會近年積極爭取中央補助活化，讓園區成功轉型為全齡場域，農會總幹事李甯潔昨開箱穀倉農創園區。

李甯潔說，園區第一階段整修完成，集結「共禾市集」、「童趣+」親子同樂、「綠廊道」網美風牽牛花廊道、「穀語樓」農會博茶特展、「23.5咖啡公路」、「茶香驛站展」，穀倉美術館邀請中埔新銳藝術家邱科澄「神遊穀倉」創作展，還有「耕食堂」特色美食快閃，加上原有的「穰穰直賣所」、星巴克，展現園區新風貌。

「共禾市集」主要是在地品牌及青農進駐，協助品牌經營及行銷，目前有十家品牌營業，包括手工餅乾烘焙、手飾編織、生活陶、龍紋石坊，文創、美食、體驗兼具。

文創、美食、課程 適合全年齡

「童趣+」為園區亮點之一，有全新繽紛的球池，適合學齡前孩子遊玩，同時與「紙箱王」、「木匠兄妹」兩大文創品牌合作，可體驗DIY，品嚐冰淇淋，選購萌寵可愛的絨毛玩偶，適合親子放電同樂。

「耕趣堂」為集結食農、文創、活動的多功能教室，春節限定DIY課程包括「阿里山櫻花手機袋」、「絲瓜絡」、「福氣金湯匙」、「植物手工皂」、「生態陶盤」與「時來運轉」等，從小年夜到大年初五，每天上下午各一場。

李甯潔說，新春期間推出好禮大放送，初一及初五整點有打卡按讚送好禮，並有街頭藝人演出。

中埔穀倉農創園區是新春遊憩好去處。（記者蔡宗勳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法