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    首頁　>　生活

    嘉市春節疏運 BRT增60班次

    2025/01/24 05:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕因應農曆春節採買、返鄉及旅遊交通需求，嘉義市BRT（公車捷運系統）增六十個班次，市區公車、公共自行車正常營運；計程車自元月廿七日至二月二日，全天按夜錶加收五十元，二月三日起恢復原運價規定收費。

    嘉義市長黃敏惠昨視察嘉義火車站春節疏運籌備狀況。市府交通處表示，在稽查單位督導下，昨天共抽查十輛大客車，確認車輛配備及人員均符合規定，保障旅客行車安全。

    關於嘉義山區春節交通疏運，阿里山公路中埔、石棹及阿里山國家森林遊樂區停車位有限，有關單位建議搭乘大眾運輸；阿里山公路中埔至頂六路段常因下山車流集中、國道匝道儀控管制，易壅塞，走國三北上車輛可轉往國三竹崎交流道北上，南下車輛可提早下國三交流道，行駛替代路線前往奮起湖、阿里山。

    阿里山風管處元月廿九日至二月一的上午九點至下午五點，針對一六九縣道石棹往奮起湖實施小車單向管制，前往奮起湖車輛由阿里山公路六十三．五公里處行駛頂石棹輔助道路，轉一六九縣道往奮起湖；回程行駛一六九縣道往石棹，或可至阿里山公路六十一公里停車場停車，搭乘接駁車前往奮起湖。

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