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    歷史建築舊東勢公所 打造圖書館

    舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫活化打造圖書館，圖為辦公廳舍。（記者李文德攝）

    舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫活化打造圖書館，圖為辦公廳舍。（記者李文德攝）

    2025/01/24 05:30

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣舊東勢鄉公所辦公廳舍及附屬倉庫為全鄉唯一歷史建築，兩年前展開修復，預計下月底完工。縣府表示，兩建築將為鄉公所圖書館使用，是全縣首座歷史建築活化做為圖書館使用；鄉長張健福指出，已提報縣府地方創生計畫，讓民眾可在歷史建築中徜徉書海。

    日治時期東勢鄉尚未分支前，居民洽公都要遠赴海口鄉（現台西鄉），往來十分不便，經當地仕紳爭取，一九四六年成功立鄉，舊公所辦公廳舍及附屬倉庫先後於一九四七年成立。

    縣府文觀處長陳璧君指出，一九七九年第二代鄉公所完工後，舊廳舍曾做為戶政事務所、電信局、消防隊和監理站，見證當地行政歷史。兩棟逾七十年建築，五年前被登錄為歷史建築，縣府獲文化部經費修復，下月底將完工。

    縣長張麗善指出，舊辦公廳舍及附屬倉庫將規劃為東勢鄉圖書館，是雲林首座歷史建築活化的圖書館；張健福說，將把辦公廳舍做為書籍閱覽區、借閱區，附屬倉庫則定調為「數位遊牧基地」，預計導入數位閱讀設備，打造報章雜誌閱覽室及研習室。

    另○一二一嘉義大埔地震後，文觀處針對文資建築盤點，經回報，縣內文資尚無損傷，僅部分房舍水泥地板牆體舊裂痕略加大，過年期間將請修復工程單位維修。

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