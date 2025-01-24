農廢循環 雲縣鳳梨葉取纖計畫啟動

農糧署在古坑啟動鳳梨葉自動化取纖循環場計畫，將處理雲嘉及南投等地鳳梨葉。（記者黃淑莉攝）

2025/01/24 05:30

〔記者黃淑莉／雲林報導〕農糧署輔導位於古坑鄉的雲林縣永興果菜生產合作社，媒合虎尾科技大學、紡織產業綜合研究所等團隊，設置雲林縣首座區域型鳳梨葉自動取纖循環場計畫昨天啟動。農糧署副署長姚志旺指出，未來鳳梨葉可取出纖維，加工製成紗線後，再製成衣服等紡織品，解決農業廢棄物去化問題，也達到農業淨零排放零廢棄目標。

纖維加工製紗線 再製成衣服

虎科大教授羅朝村表示，過去鳳梨鮮果採收後，剩下的葉子、莖被當成廢棄物或肥料很可惜，鳳梨纖維具有韌性、彈性且涼爽，是紡織業不可多得的好原料，透過機械、技術抽取纖維轉化製成生活物品，莖也可以製成酵素，應用在醫療上，抽絲的渣料可做成飼料，這些都包含在這次計畫裡。

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莖做酵素供醫療用 渣做飼料

姚志旺指出，為推動循環農業，農業部將農業全循環零廢棄列為重要推動政策，雲縣鳳梨種植面積八、九百公頃，除了加速建置農糧剩餘資源循環場，也媒合農民團體、學校、產業，透過產官學農合作，建立在地植物纖維產業鏈，活化鳳梨剩餘資源的價值及應用，屏東已設置一座，成效不錯，未來農糧署將補助自動化抽纖機械設備，場域則由合作社場承擔。

香蕉葉也再利用 減輕環境負擔

黃威騰說，家中種植鳳梨數十年，他返鄉投入農務，一直很關注農廢再利用議題，鳳梨取纖場建置完成後，除處理雲林縣的鳳梨葉，也會協助嘉義及南投等鄰近產區，甚至可延伸處理其他農作物。

立委劉建國指出，農廢量多對環境造成負擔，農廢變綠金是農業部積極推動的政策，這座鳳梨自動化取纖循環場是很好起步及契機，未來還有香蕉葉等農廢都可以循環再利用，達到農業全循環零廢棄目標。

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