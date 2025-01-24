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    竹東社宅工程案 未通過文資審查

    針對「竹東林業宿舍群」登錄聚落建築群議題，新竹縣文資審議會開會同意登錄聚落建築群。 （記者廖雪茹攝）

    針對「竹東林業宿舍群」登錄聚落建築群議題，新竹縣文資審議會開會同意登錄聚落建築群。 （記者廖雪茹攝）

    2025/01/24 05:30

    〔記者廖雪茹、洪美秀／新竹報導〕內政部委託國家住宅及都市更新中心規劃在新竹縣竹東鎮仁愛段六八八地號的「東林好室」社會住宅案，新建統包工程二○二三年已決標，並正式進入規劃設計及施工；不過，新竹縣文化資產審議會開會決議，同意將包含六八八地號的「竹東林業宿舍群」登錄為聚落建築群，且不同意「東林好室」社宅統包工程案通過審查。此決議讓竹東社宅案陷入尷尬處境。

    對此，國家住都中心回應表示，本案在基本設計審查會議後提送文化資產審查。為友善歷史建築群軸線，設計上取消店舖，讓出開放空間供通行，並將二樓設計為景觀平台，以便瞭望歷史建築群。後續需待文化資產審查通過後，才能辦理建築執照申請作業。

    此外，新竹高商校內有廿多棟超過五十年的日式建築，被文化局文資審議委員會列為審議列冊追蹤對象，經文資審議大會開會，確定一棟有住戶的建築仍持續追蹤列冊，其中廿棟建築全部解除列冊，回歸學校規劃使用。對此，校長劉曉雯肯定文資委員會聽取學校想法並考量學生教學需求，目前校方已向教育部國教署提出興建新教學大樓的計畫案，如今這些校舍建築解列，將可使學校的整體規劃更為完善。

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