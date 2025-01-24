竹市中油油庫、建功擴校 審議通過

2025/01/24 05:30

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市位在公道五路產業廊帶的中油新竹油庫暨建功高中擴校都市計畫，市府表示，廿一日經內政部召開都委會通過審議，後續會進行都市計畫法定程序，啟動公辦市地重劃作業，加速土地活化利用及公道五路科技產業廊帶2.0升級，滿足建功高中、國中及國小擴校需求。

加速公道五路科技產業廊帶升級

市府都發處表示，公道五路科技產業廊帶已透過都市計畫活化，變更中油油庫及周邊約十二．三七公頃乙種工業區為科技商務區，並將這塊竹科X計畫最後一塊拼圖補上，結合北側納入桃竹苗大矽谷計畫的頭前溪沿岸地區，期提昇國家科技產業重鎮之國際競爭力。

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市府表示，全國各縣市逐漸面臨少子化風潮，但竹市國高中卻出現逆少子化的複雜教育環境變遷，加上竹科就業人口帶來穩定的學童就學需求，市府盤點公有土地，選定建功高中北側及建功國小東側公有土地做為擴充校地增加就學空間量能，因應及滿足學童就學需求。

如今內政部大會通過，後續將完成相關法定程序報核發布實施，再啟動公辦市地重劃作業，加速完成產業用地、學校用地及公兒、社福、道路之提供及開闢。

地政處表示，中油油庫公辦市地重劃範圍共十一．三八公頃，已啟動地籍調查及工程先期規劃作業，等都市計畫發布實施後，報請內政部核定市地重劃計畫書，啟動市地重劃相關作業，預計兩年半內完成重劃開發。

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