竹市國中小總量管制 增至7校

新竹市114學年新增國中總量管制學校到5所，其中建功高中國中部首列總量管制學校。（記者洪美秀攝）

2025/01/24 05:30

除光武、培英、竹光和三民國中 新增建功高中國中部 國小維持三民及關埔

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府教育處昨天公布一一四學年度國中小學總量管制學校，從五所增到七所，其中國中總量管制學校新增建功高中國中部，光武國中及培英國中和竹光國中和三民國中仍維持總量管制，國小部分則維持三民及關埔實施總量管制，提醒家長總量管制學校的新生登記日為三月十五日，線上報到日為三月卅一日至四月五日，實體報到日則為四月七日及八日。

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114學年度實施 管制學校3/15登記

教育處表示，因應一一四學年度學生人數增加，市府規劃總量管制學校增班計畫，其中光武國中新增兩班（畢業十六班，新增兩班），竹光國中新增一班（畢業十二班，新增一班），三民國中新增一班（畢業廿五班，新增一班），共新增四班。另因高中入學人數大幅增加，建功高中（高中部）再增加錄取兩班，國中部首度列入總量管制，招生班級數為十二班。

國中共新增4班 建功高中增2班

建功高中校長林國松表示，竹市快速發展，學區內學生人數逐年增加，學校近年已多次調整教室空間以因應需求，但今年校舍空間已達飽和，無法再負荷更多學生。為維護在學生的學習權益，學校每年都向市府申請總量管制，今年終於列入，可讓學校空間緊湊情況獲得紓緩，保障在校學生的受教空間與教學品質。

建功校長︰透過管制保障學生受教空間

建功高中家長會長蔡吳鑫指出，學校面臨入學人數增加及教室空間不足的雙重壓力，家長們擔憂這將影響教師課程發展及學生學習品質。透過總量管制政策，保障目前在校學生的受教空間，確保即將入學的新生的教學品質。

教育處︰持續落實居住事實查核

教育處表示，將持續落實居住事實查核，防範不符規定的跨區入學，確保學區內學生的權益，並持續推動安心通學專車，請新生家長留意相關登記報到期程。

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