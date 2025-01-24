苗縣原民假日展演 29日開跑

2025/01/24 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣原住民族文物館假日藝文展演活動，今年以「原音傳世」為主題，一月廿九日至二月二日及二月十五日、廿二日起至十二月底週休二日，分別在泰雅文物館與賽夏族民俗文物館規劃共九十八場次的藝文展演；昨由縣長鍾東錦等人主持啟動儀式，鍾東錦指出，盼透過族人悠揚的樂聲及舞蹈傳揚原民文化，邀請遊客至原鄉觀賞，感受原住民族的獨特魅力。

苗縣府原住民族及族群發展處長盧曉玲指出，泰安鄉泰雅文物館展示泰安鄉部落分布及遷移、當地泰雅文化、歲時祭儀介紹等，館外還有親子公園、溫泉泡腳體驗區；自一月廿九日至二月二日、二月十五日至十二月底，每月第二、四週週日，邀請原住民團體或樂團及街頭藝人演出，共七十二場次。

請繼續往下閱讀...

賽夏族民俗文物館位於南庄鄉東河村向天湖部落，亦是南庄賽夏族舉行矮靈祭的祭場所在地，館內收藏了許多竹編、苧麻織品、原住民創作藝品及農耕器具等珍貴文化資產，將從一月廿九日至二月二日、二月廿二日起至十二月底每個月第二、四週週六，分別邀街頭藝人及表演團體演出，共廿六場次。

鍾東錦指出，假日展演展現豐富的原住民人文特色，進而帶動兩大文物館的觀光人潮，活絡在地經濟。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法