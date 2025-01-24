爭取到補助 苗縣1億建羽球館

山城盃全國羽球錦標賽開打。 （記者張勳騰攝）

2025/01/24 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕二○二五年山城盃全國羽球錦標賽，昨天起為期四天在苗栗市巨蛋體育館開打，苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍等人為錦標賽開賽，為選手加油打氣，期許他們發揮實力，爭取佳績；會中，鍾東錦也宣布好消息，透過兩位立委協助下，向中央爭取到經費補助，將在竹南國中海口分校預定地，以一億元興建標準的羽球館，並將持續建立羽球體育三級制，以培育更多羽球好手，為苗栗、為台灣爭光。

山城盃全國羽球賽開打

今年度山城盃全國羽球錦標賽於昨天起至廿六日在苗栗巨蛋體育館登場，規劃國小組、國中組、高中組、社會組、壯年組以及全國扶輪團體組等組別，共一千七百四十九場賽事，有來自各縣市的一千三百多選手參賽。

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苗栗縣長鍾東錦、立委邱鎮軍、身兼羽球委員會主委的縣議員陳永賢、以及擔任本次山城盃親善大使的工策會總幹事陳怡樺等人，昨共同為全國錦標賽揭開序幕。

鍾東錦表示，苗縣府團隊去年積極向體育署爭取補助，在立委陳超明及邱鎮軍協助下，將以一億元經費在竹南國中海口分校預定地興建羽球館，同時也會持續建立羽球三級制，目前竹南國小、竹南國中、大同高中等校皆有發展羽球。

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