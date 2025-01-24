春節連假 苗縣大湖、泰安等風景區交管

2025/01/24 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕農曆春節連續假期將至，屆時將有不少返鄉民眾與遊客走春，苗栗縣警察局依往年連續假期的交通數據分析，將針對縣內主要風景區如大湖、泰安、南庄、三義等地交管，而縣內其他鄉鎮主要觀光景點，也將加強疏導作為及違規停車取締。

白沙屯拱天宮 初一至初五周邊管制

此外，通霄鎮白沙屯拱天宮是全國重要宗教信仰中心，往年農曆春節假期有不少民眾會前往參拜祈福，請信眾務必注意，轄區通霄警分局將於一月二十九日至二月二日（大年初一至大年初五） 每日早上八點至晚間六點實施交通管制。

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通霄警分局說，因白沙屯地區周邊停車空間不足，建議車輛沿台一線一二○K（西湖鄉東和鋼鐵廠）至一三○K（通霄鎮慈后宮）兩側路邊依序停放，再步行或於通霄精鹽廠使用YouBike微笑單車至拱天宮。

苗62之2線進出泰安 機動管制

由於大湖鄉、泰安鄉正進入草莓季及溫泉季，且苗縣春節住宿率高居全國之冠。苗栗縣警察局提醒，大湖、泰安風景區於連假期間下午三點以後，機動管制新外環道苗六十二之二線進出泰安風景區車流，泰安風景區車輛將由苗六十二線進出，減少苗六十二之二線與台七十二線、台三線交會處壅塞。

三義交流道至台13線 交通崗燈控

至於遊客同樣眾多的三義鄉木雕街及勝興車站部分，三義交流道至台十三線水美街沿線派遣交通崗燈控，並延長苗五十一線進入國道一號三義交流道北上匝道左轉箭頭綠燈秒數，請駕駛務必注意。

與三義鄉同為慢城的南庄鄉，警方則將引導車輛循縣道一二四線銜接縣道一二四乙線道再至台三線行駛，並使用交通錐及連桿實施人車分道。

此外，苗栗縣內其他鄉鎮市主要風景區與景點，例如三灣鄉落羽松、通霄鎮落日大道、拱天宮、後龍鎮好望角等處，警方將加強疏導作為及違規停車取締。

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